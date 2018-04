Globe Millimeterarbeit mit Tonnenlast

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

Der Wind bläst kräftig gegen den langen Fassadenpfosten, der am Kranseil hängt und ins Pendeln kommt. Millimeterarbeit und Fingerspitzengefühl mit tonnenschwerer Last sind bei den Fassadenbauern gefragt. Die Arbeiter montieren in den nächsten zwei Wochen 36 dieser 13,5 Meter langen, stählernen Pfosten mit einem Einzelgewicht zwischen 600 Kilogramm und 1,1 Tonnen.

Die senkrechten Pfosten beginnen, wo das Bühnenhaus aufhört. Die Längspfosten bilden gemeinsam mit den Querriegeln das Gerippe für die Glasfassade des Zuschauerhauses – die Sitzebenen sind bereits montiert. „Drei Viertel der runden Globefassade werden verglast sein“, informiert Dieter Koch. Der Hochbauamtsleiter schätzt, dass mittlerweile 35 Prozent des neu entstehenden Theaters fertig sind. Er schaut sich gemeinsam mit Baubürgermeister Peter Klink auf der Baustelle um, wo derzeit im Schnitt zehn Arbeiter schaffen.

Dach wird ab Mitte Mai montiert

Wenn das Gerippe sitzt, soll ein Innengerüst eingebaut werden, um das Dach zu montieren. Erst danach wird das Glas eingesetzt. Die Zimmerer kommen Mitte Mai für die Dacharbeiten. „Um die Glasfassade wird dann noch ein Netz aus gestanztem Blech angebracht“, erläutert Koch. Das bietet Sonnenschutz, ist transparent und soll das Gefühl der Freilichtbühne verstärken – wie Balkon, öffenbares Dach, ein- und ausfahrbarer Bühnenkörper, um den Vorplatz mitzunutzen.

Der Rest der Fassade des Neuen Globes besteht aus Muschelkalk, passend zum massiven Bühnenhaus. Dort machen Trockenbauer Trennwände rein, arbeiten oben am Aufenthaltsbereich der Schauspieler, wo Maske, Dusche und Toiletten sein werden. Von außen gliedern Fensterschlitze die Fassade, lockern auf, lassen Licht rein. Die Schauspieler waren früher im alten Globe unten in der Enge des Kellers, im Neuen Globe bekommen sie ganz oben „fast fünfmal soviel Platz“, erläutert Koch.

Das Neue Globe erreicht bis zum Dachrand eine Höhe von 13,5 Metern und einen Durchmesser von rund 25 Metern – fast dieselben Maße wie der Vorgängerbau an ähnlicher Stelle. Strahlungsheizung unter der Decke sowie Bodenheizung sollen das Neue Globe ganzjährig bespielbar und samt Foyer, Bewirtungsmöglichkeiten auch für andere Veranstaltungen nutzbar machen.