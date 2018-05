Grundsteinlegung Michelfelder versenken Kapsel am Bauhofgelände

Michelfeld / Beatrice Schnelle

Die Erleichterung ist Wolfgang Binnig anzusehen: Die Planungen sind abgesegnet, seit Februar schreiten die Arbeiten zur Errichtung des neuen Bauhofgebäudes in Erlin zügig voran, im Spätherbst könnte es bezugsfertig sein: „Vor Beginn des nächsten Winterdienstes“, so hofft der Bürgermeister. Bei der symbolischen Grundsteinlegung lässt Binnig die Ereignisse seit dem verheerenden Großbrand am 11. September 2016, bei dem das alte Domizil des Bauhofs vollständig zerstört wurde, noch einmal Revue passieren.

Feilschen mit der Versicherung

Dass der Brand mit so langwierigen und nachhaltigen Folgen verbunden sein würde, habe er am Tag des Unglücks bei Weitem nicht für möglich gehalten. Da sei der bleibende Millionenschaden, den die Gemeinde zu einem erheblichen Teil selbst tragen müsse, da sei die Herausforderung, den Bauhof über so lange Zeit als Provisorium zu betreiben, und da seien die zähen Verhandlungen mit der Baden-Württembergischen Gemeindeversicherung gewesen, im Zuge derer man „um jeden Quadratmeter“ habe feilschen müssen. Dies erkläre auch den fast eineinhalb Jahre hinausgezögerten Beginn des Neubaus: „Ohne Zustimmung der Versicherung durfte es keine konkreten Projektentwicklungen geben.“

1,8 Millionen Euro wird das neue Bauhofareal verschlingen: „Ohne die Kosten für unseren neuen Fuhrpark und technische Geräte.“ Zwei Schlepper, die vom Bauhof bereits angeschafft wurden, um einsatzfähig zu sein, schlugen allein mit 250 000 Euro zu Buche. Drei Schlepper einschließlich aller Anbaugeräte, fünf Transporter und mehr als 20 weitere Gerätschaften vom Aufsitzrasenmäher bis zur Motorsense fielen 2016 den Flammen zum Opfer. Insgesamt 980 000 Euro macht der Versicherer nun locker. Vom Land habe es keine Zuschüsse gegeben, bedauert Binnig.

Die Dokumentenhülse, die im Fundament neben dem künftigen Eingang des Hauses einbetoniert wird, präsentiert der Bürgermeister vor den Augen der Gäste. Was hineinkommt: Eine beeindruckende Drohnen-Aufnahme des Fotografen Ufuk Arslan vom Zustand des Geländes nach dem vernichtenden Feuer, alle Presseberichte seit dem 12. September 2016, die das Geschehen und die weiteren Entwicklungen begleiteten, der umfangreiche Schriftverkehr mit der Versicherung, die Baupläne des alten und des neuen Gebäudes, ein Dossier über die vielfältigen Aufgaben des derzeit 15-köpfigen Bauhof-Teams und eine aktuelle Ausgabe des Bibersboten sowie des Haller Tagblatts mit Datum des Festaktes. Wer die graue Kapsel – in hoffentlich sehr langer Zeit erst – ausgrabe und öffne, solle sich ein genaues Bild davon machen können, was einst rund um den Schicksalsschlag für die Gemeinde Michelfeld im Detail passiert ist. Zusätzlich wird eine Gedenktafel im Eingangsbereich an den dramatischen Tag erinnern. Noch einmal dankt Binnig den zahlreichen Einsatzkräften, die am Brandort über 24 Stunden hinweg die Nachbargebäude vor dem Übergriff des Feuers schützten. Er sei nach wie vor unendlich dankbar, dass damals keine Menschen zu Schaden kamen.

Akkus müssen raus

Als wahrscheinliche Ursache des Brandes gilt ein defekter Akku in einer der Bauhofmaschinen. Um eine Wiederholung des Unglücks auszuschließen, werden die wiederaufladbaren Energiespeicher künftig nicht mehr in den Geräten belassen, sondern bei Nichtnutzung entnommen und außerhalb des Gebäudes in besonders gesicherten Technikräumen gelagert. „Wir sind für diese Gefahrenquelle jetzt selbstverständlich sensibler geworden“, unterstreicht der Rathauschef.

Der neue Bauhof wird gegenüber seinem havarierten Vorgängerbau um vieles moderner und praktischer zu bewirtschaften sein. Auf 36 mal 25 Quadratmetern Grundfläche gibt es künftig ebenerdig genauso viel Platz wie auf den vier Stockwerken des zuvor genutzten, ehemaligen Landwirtschaftsgebäudes. Auf den Planungszeichnungen ist sogar schon die Stelle markiert, auf der irgendwann einmal ein Erweiterungsbau entstehen könnte.