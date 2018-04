Wiederaufbau Michelfelder Bauhof soll im Herbst wieder errichtet sein

Michelfeld / Oliver Färber

Ein Bagger hebt am Montagvormittag Erde direkt vor dem eingezäunten Bereich des Michelfelder Bauhofs in Erlin aus. Ein großer Laster fährt sie weg. Gleich nebenan sitzt ein Bauarbeiter der Firma Tannhauser am Steuer eines Radladers. Er gleicht mit Kies eine Unebenheit auf dem Gelände aus. Vor vier Wochen ist der Bautrupp aus Fremdingen angerückt, hat mit den ersten Arbeiten begonnen, um den abgebrannten kommunalen Werkhof wieder zu errichten.

Nun soll es Schlag auf Schlag gehen. Bis zum Winterdienst Ende dieses Jahres wollen die Michelfelder Bauhofarbeiter dort, wo derzeit eine leere Ebene ist, wieder in ein Domizil eingezogen sein. Die Fahrzeuge sollen nicht länger im Feuerwehrmagazin stehen.

Ganz genau genommen, haben die Arbeiten zum Wiederaufbau schon im Herbst begonnen. Nach und nach musste nämlich das Gelände, auf dem die Kommune Geräte und Material gelagert hatte, freigeräumt werden. Schon das bedeutete einen nicht geringen Aufwand. „Wir haben die Sachen jetzt an vielen Stellen untergebracht“, verrät Bürgermeister Wolfgang Binnig, der sich an diesem Montagmorgen mit einem Verantwortlichen der Baufirma und den Fachplanern vor Ort trifft. Weiter müsse dabei improvisiert werden, wie es in Michelfeld seit dem verheerenden Feuer üblich ist. „Wir haben jetzt extra noch ein paar Lagerboxen angeschafft“, so der Schultes.

Das Baufeld war rechtzeitig geräumt, damit der Wiederaufbau beginnen konnte. Dass die Arbeiten etwas später starteten als geplant, war dem eiskalten Wetter geschuldet. Nachdem ein Stromkabel, das quer übers Gelände führte, in Zusammenarbeit mit den Haller Stadtwerken verlegt wurde, untersuchte ein Geologe den Untergrund. „Dann wurden Bodenverbesserungen für das Fundament vorgenommen“, berichtet Ingenieur Wolfgang Krop. Jetzt ist das Gelände, auf dem die neue Halle des Bauhofs entstehen soll, begradigt.

Dass auch vor dem Bauhofgelände der Bagger arbeitet, weiß Krop ebenfalls zu erklären: „Wir müssen nach den heutigen Standards bauen.“ Das bedeute, dass ein Regenüberlaufbecken entsteht, in welches das Oberflächenwasser fließen wird. Nur ein kleiner Unterstand hat das Feuer überlebt. Daneben wird das neue, 26 auf 25 Meter große Gebäude entstehen. Dafür soll die Firma Schumann aus Gründelhardt nächste Woche das Fundament legen. „Und in der ersten Maiwoche wird mit der Halle begonnen“, gibt der Ingenieur einen Einblick in den Zeitplan.

Er schätzt, dass es sechs bis acht Wochen dauern wird, bis die Halle steht und dicht ist. Danach beginne der Ausbau, zunächst mit der Bodenplatte. „Der Zeitplan sieht vor, dass wir im Spätherbst fertig sind“, erklärt Architekt Gerhard Schambach. „Den Winterdienst werden wir wieder von hier aus machen“, gibt sich Rathauschef Binnig zuversichtlich.

Einen Grund zum Feiern gibt es für Bauarbeiter, Fachplaner und Gemeindemitarbeiter schon vorher: Am Freitag, 27. April, steht um 15 Uhr eine Grundsteinlegung an. „Dann wollen wir eine Zeitkapsel einmauern“, erklärt der Bürgermeister.