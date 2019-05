Ein exotischer Vogel hat auf einem Dach in Michelfeld einen Zwischenstopp eingelegt.

Die Nilgans stammt ursprünglich aus Afrika. Aber während des 18. Jahrhunderts haben Engländer den Vogel wohl aus Ägypten mitgebracht und in ihren Ziergärten ausgesetzt. Die Population wuchs bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf etwa 400 bis 500 Tiere an und blieb bis in die 1970er-Jahre stabil. Dann erfolgte eine rasante Ausbreitung von einer aus den Niederlanden stammenden, wohl aus entflogenen Vögeln gebildeten Population.

Das könnte dich auch interessieren:

Brauchtum Allerlei auf dem Osterei - Skurrile Eiersammlung im Allgäu In 14 Glasvitrinen werden über 2500 Sammlereier aus der ganzen Welt ausgestellt.

Diebstahl von Soay-Lämmern Seltene Lämmer bei Sigmaringen gestohlen Zwei etwa zwei Wochen alte Lämmer der Schafsrasse "Soay" wurden am Donnerstagvormittag von einem Anwesen in der Bachstraße in Heudorf gestohlen.