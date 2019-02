Entwicklung Michelfeld als Schwerpunktgemeinde

Norbert Acker

Michelfeld ist auf dem Weg zur Schwerpunktgemeinde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR). Sandra Öchslen, Geografin vom Planungsbüro Klärle aus Weikersheim, hatte in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats über die Zielsetzung eines dafür benötigten Gemeindeentwicklungskonzepts informiert. Dieses soll in den kommenden Monaten in Michelfeld und den Teilorten auf den Weg gebracht werden. Das Gremium hatte das Büro im Anschluss einstimmig zur Angebotssumme von 52 978,80 Euro beauftragt, das Konzept zu erstellen. „Die Gemeinde erhält dafür eine Zuwendung des Landes in Höhe von 26 489,40 Euro“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Binnig.

Der Status als Schwerpunktgemeinde ist für Kommunen reizvoll. Laut Ministerium für Ländlichen Raum gibt es dadurch einen Fördervorrang für maximal fünf Jahre. Außerdem gibt es einen um zehn Prozent erhöhten Fördersatz „bei gemeinwohlorientierten öffentlichen Projekten“. Inzwischen sind 39 Schwerpunktgemeinden im Land anerkannt. Im Landkreis Hall sind dies Frankenhardt, Untermünkheim, Teilorte von Vellberg und Wolpertshausen.

In neue Richtungen denken

In erster Linie ginge es um die Aktivierung von Flächenpotenzialen innerhalb bereits bebauter Ortslagen und die Nutzung der vorhandenen Infrastrukturanbindungen, ergänzt Binnig auf Nachfrage dieser Zeitung. „Und das, bevor neue Freiflächen ihrer momentanen Nutzung entzogen werden und dafür neue Infrastruktur geschaffen werden muss“, so der Schultes. Es solle außerdem dafür sensibilisiert werden, „in neue Richtungen bei der Schaffung und Bereitstellung von Wohnraum zu denken“. Es ginge nicht nur um gemeindliche Flächen, sondern besonders um solche in Privatbesitz. Wo es städtebaulich vertretbar sei, könne beispielsweise an Geschosswohnungsbau oder die Anpassung bestehender Bebauungspläne hinsichtlich der überbaubaren Grundstücksflächen gedacht werden.

Die Geografin hatte im Gemeinderat dargelegt, dass man „strukturiert auf die Potenziale im Ort schauen“ wolle. Dabei sei es auch wichtig, die Bevölkerung zu beteiligen. „Gemeinsam entwickeln schafft die Akzeptanz“, so Öchslen. Es gehe bei der Ermittlung nicht um neue Baugebiete, sondern vornehmlich um solche, die aus den 60er-Jahren stammten oder älter seien. Grundlagen seien demografische Daten, die Erhebung von Bausubstanz sowie von Leer- und Teilleerständen, eine flächensparende Siedlungsentwicklung sowie der Schutz von Natur und Landschaft. 50 Prozent der Fördermittel aus dem ELR seien für den Schwerpunkt Innenentwicklung und Wohnen reserviert. Ein zweiter Schwerpunkt werde auf das Thema Nahversorgung gelegt. Ideen gebe es zuhauf. Öchslen führte als Beispiel die Schaffung von Wohnraum durch die Umnutzung leer stehender Scheunen an. Am Ende des Prozesses werde ein Maßnahmenkatalog stehen. Wichtig sei, dass man „auf dem Weg zur Schwerpunktgemeinde kontinuierlich dranbleibt“. Das zeige die Erfahrung ihres Büros, das schon vier Bewerbungen erfolgreich begleitet habe.

Innovationen erwartet

„Das ist schon viel Geld für solch ein Projekt“, sagte Gemeinderätin Antje Kraft in der anschließenden Diskussion im Gremium. Es sei aber wichtig und müsse auch im Gemeindeblatt kommuniziert werden. „Wir erwarten da Innovationen“, so der Kommentar von Bürgermeister Binnig zu dem Verfahren. Gemeinderat Manfred Bauer erhofft sich dadurch auch eine Weiterentwicklung von Handel und Gewerbe. „Wir brauchen das unbedingt. Ich freue mich richtig darauf“, sagte Gemeinderätin Sibylle Oelschläger. „Das wird eine Mammutaufgabe bei den Bebauungsplänen, das dürfen wir nicht vergessen“, gab ihr Gremiumskollege Lutz Engel zu bedenken. „Da gebe ich Ihnen recht, aber wir müssen es tun“, stellte der Bürgermeister zum Ende der Diskussion klar.