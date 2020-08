Mit geschultem Blick betrachtet Johanna Dietrich die Dach­latten, die im Sägewerk der Messersmühle vor ihr liegen. Die Hölzer mit Astlöchern sortiert sie aus, die guten Stücke schichtet sie aufeinander, um sie im Paket mit Draht zusammenzuzurren. „Die Qualität des Holzes zu prüfen, das ist meine Arbeit“, sagt sie und schmunzelt.

Dass eine Frau in einem Sägewerk hantiert ist schon ungewöhnlich, dass sie es jedoch noch im fortgeschrittenen Alter von 70 Jahren tut, wohl einzigartig. Doch Johanna Dietrich hat ihre Gründe, denn das Schicksal meinte es nicht immer gut mit der Michelfelderin.

1971 besuchte sie als junge Frau die „Staatlich Höhere Landfrauenschule Kupferzell". Dort lernte sie bei einem Tanz Fritz Dietrich kennen. Er war in der Messersmühle bei Michelfeld in 14. Generation Sägewerker. Drei Jahre später heiratete das Paar und Johanna Dietrich zog zu ihrem Ehemann.

Haushalt und Landwirtschaft

Während Fritz Dietrich das Sägewerk betrieb, war seine Angetraute für den Haushalt und die ganze Landwirtschaft zuständig. „Wir hatten Kühe, Schweine, Federvieh, Ackerbau und Grünland“, erzählt die Jubilarin. Zusätzlich half Johanna Dietrich noch im Sägewerk. Ein Sohn und zwei Töchter vervollständigten das Glück des umtriebigen Paares. War Johanna Dietrich auf dem Feld oder im Stall passten ihre Schwiegereltern auf die Kinder auf.

Sohn Roland hatte gerade seine Lehre zum Holzverarbeitungsmechaniker mit dem Schwerpunkt Sägewerk fertig, da verunglückte er 21-jährig bei einem Verkehrsunfall. Es war das Jahr 1996. Roland wollte in 15. Generation das Sägewerk übernehmen. Die Trauer war so groß, dass Fritz Dietrich aufhören wollte. „Mein Mann sah keine Zukunft mehr für das Sägewerk“, erzählt die Seniorin mit Tränen in den Augen. Daraufhin habe sie ihren Mann gefragt: „Was ist, wenn wir beide es gemeinsam machen?“ Seine Antwort: „Probieren wir es!“ Das Paar besuchte einen Trauerkreis und verarbeitete den Verlust ihres Kindes durch die gemeinsame Arbeit und den großen Zusammenhalt.

Plötzlich alleine

Völlig unerwartet verlor Johanna Dietrich 2009 ihren Mann. Er starb an einem Herzinfarkt im Alter von 64 Jahren. „Da stand ich da. Meine beiden Töchter Gudrun und Sabine lebten nicht mehr in der Messersmühle. Ich war allein", erzählt die 70-Jährige. Verwandte und Freunde schenkten ihr Halt und Kraft. „Und als Christin vertraute ich auf Gott." Vier Wochen standen die Sägeblätter still. „Dann kamen Anfragen, ob ich weiter mache", erinnert sie sich. Die Sägearbeiten hatte immer ihr Mann erledigt. „Das konnte ich nicht."

Sohn Roland hatte seine Ausbildung in drei Betrieben gemacht. Sein erster Lehrherr sprang in der Not vorübergehend bei Johanna Dietrich ein und übernahm die schweren Arbeiten. Darüber hinaus suchte er einen Mitarbeiter für die Messersmühle und fand ihn. Seither arbeitet die Sägewerkschefin mit diesem zusammen. „Er sägt, ich mache die Nebengeschäfte.“ Immer noch macht Johanna Dietrich die Arbeit Spaß. „Das Schöne ist, dass hier kein Tag dem anderen gleicht und ich arbeite gerne mit Holz“, erzählt sie.

Neues Projekt

Johanna Dietrich sorgte für eine weitere Überraschung: Das Wohnhaus der Messersmühle war alt und groß. Zu groß für eine Person, fand sie. „Mein Mann wollte eigentlich ein neues Haus bauen. Pläne gab es schon.“ Im Dezember 2012 reichte sie ihr Baugesuch ein. Das alte Gebäude wurde am 17. April 2013 abgerissen – und am 22. November des gleichen Jahres bezog sie ihr neues Eigenheim. Während der Bauphase diente ein Wohncontainer als Zuhause.

Alleine ist die Michelfelderin nicht mehr, denn vor sechs Jahren kam Tochter Sabine mit ihrem Mann Julien Schierle zurück. Mittlerweile wuselt es im Hof der Messersmühle wieder, denn Enkel Mats hat gerade das Laufen gelernt. Wenn der vergnügte Steppke mit dem zweijährigen Labradorrüden Sam Fußball spielt, gibt es viel zu schmunzeln.

„Getragen hat mich in all den Jahren mein Denkspruch ,Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen’“, schließt die Jubilarin dankbar und bescheiden mit Psalm 91, Vers 11, der Bibel.