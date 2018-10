Fachkräftetage Messe mit neuem Baustein und 150 Ausstellern

Schwäbisch Hall / swp

Ein bedeutender Teil der Wirtschaftsmesse sind in diesem Jahr die Fachkräftetage. Vom 9. bis 11. November werden sich in der Arena Hohenlohe rund 150 Aussteller präsentieren. Erwartet werden mehr als 50.000 Besucher.

Die Messe steht unter dem Motto „Gut leben und arbeiten im Landkreis Schwäbisch Hall“. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf den Bereichen Haus, Garten, Freizeit sowie Infrastruktur. Bei den Fachkräftetagen liegt der Fokus auf den Themen Beruf und Karriere, Neuorientierung, Aus- und Weiterbildung. Diese Fachkräftetage finden ansonsten jährlich im Crailsheimer Hangar statt. Erstmals sind sie in die Wirtschaftsmesse integriert. Sie bilden einen wesentlichen Baustein dieser Leistungsschau in der Arena. Die „Gut leben und arbeiten im Landkreis Schwäbisch Hall“ gilt als die größte Messe in der Region.

Die fünfte Auflage

Veranstalter der Wirtschaftsmesse mit den integrierten Fachkräftetagen am übernächsten Wochenende sind der Landkreis Schwäbisch Hall sowie die Südwest Presse Hohenlohe GmbH & Co. KG. Diese Ausstellung findet alle fünf Jahre statt. Premiere war im Jahr 1998. Jetzt steht die fünfte Auflage vor der Tür. Die aktuelle Veranstaltung ist bereits seit zwei Monaten ausgebucht. Zwar stellten die Veranstalter kurzfristig noch weitere Flächen zur Verfügung, doch auch diese sind inzwischen vergeben. In der neuen Verbindung von Landkreismesse und Fachkräftetagen sieht Peer Ley, Marketingleiter der Südwest Presse Hohenlohe GmbH und Co. KG, eine gute Symbiose.

Erwartet werden erneut rund 50.000 Besucher in der Arena sowie auf dem dazugehörenden Gelände. Dieses umfasst rund 5000 Quadratmeter.

Der Veranstalter weist außer den Stellflächen direkt am Ausstellungsgelände vier weitere große Parkplätze in der Umgebung aus. Den Transport von dort zur Messe übernehmen Shuttlebusse. Diese Parkplätze befinden sich in Ilshofen beim Unternehmen Bausch+Ströbel, an der Schule Ilshofen, am Landwirtschaftsamt in Ilshofen sowie im Gewerbegebiet Großallmerspann. Die einzelnen Stationen werden im Halb-Stunden-Takt angefahren.

Auftakt am Freitag

Die Messe beginnt am Freitag, 9. November. Erster Programmpunkt noch vor der offiziellen ­Eröffnung (14.30 Uhr) ist ein ­Vortrag von Kerstin Schuchmann von der Wirtschaftsregion Heil­bronn-­Franken. Sie spricht zum Thema „Zurück in den Beruf – aber wie? Tipps zum Wiedereinstieg Schritt für Schritt“. Geschlossen werden die Tore der Arena am Sonntag um 18 Uhr. ­Geöffnet ist am Freitag von 11 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.