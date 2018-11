Reinigungsgeräte Mensch im Mittelpunkt

Obersontheim/Frankfurt / pm

Kärcher, Winnender Reinigungsgerätehersteller mit Werk in Obersontheim, gehört zu den fünf Gewinnern des Corporate Culture Award (CCA). Der Preis wurde von der Serviceplan-Gruppe, dem Kultur-Analysten Deep White, der HR- und Transformations-Beratung Promerit und der „Zeit“-Verlagsgruppe ins Leben gerufen und diese Woche in Frankfurt erstmals verliehen. Laut Kärcher-Vorstandsvorsitzendem Hartmut Jenner betreffe die Auszeichnung den Kern des Unternehmens. Den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sei Gebot des Anstands und „Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Unternehmensführung“.