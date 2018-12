Landwirtschaft Melken vor der Bescherung

Michelbach / Sonja Alexa Schmitz

Auch an Weihnachten und Silvester muss Familie Maas aus Michelbach/Bilz in den Kuhstall. Ehe es zur Bescherung geht, müssen sich die drei Kinder in Geduld üben.

Heiligabend ist ein ganz normaler Tag bei den Milchbauern Anke und Matthias Maas in Michelbach. Vormittags ist der Hofladen geöffnet, damit die Kunden noch Last-Minute-Einkäufe erledigen können, und die Kühe werden wie immer versorgt. Nach einem schnellen Mittagessen wird es zum ersten Mal in diesem Dezember weihnachtlich. Denn dann erst fährt der Papa mit den drei Töchtern auf dem Schlepper in den nahen Wald, um einen Tannenbaum zu schlagen. Der ist und bleibt die einzige Weihnachtsdeko im Bauernhaus. Wenn der Baum steht und geschmückt ist, geht es mit Musikinstrumenten in die Kirche zum Familiengottesdienst – die Kinder und Matthias Maas spielen im Posaunenchor.

„Das ist ganz schön gemein“

Danach, wenn alle Familien heimgehen und Weihnachten beginnt, heißt es für die Maas-Töchter abwarten. „Das ist ganz schön gemein, dass die anderen gleich mit Feiern loslegen und wir noch warten müssen“, beschweren sich die neunjährige Mia und ihre sieben Jahre ältere Schwester Ronja. Es hilft nichts: Die Kühe müssen, wie an jedem Tag, versorgt werden. Der Papa zieht seine Stallklamotten an und geht zu den Tieren, wo er füttert und tränkt, während Anke Maas melkt. An Heiligabend dauert das sogar noch ein kleines bisschen länger, denn auch die Kühe sollen etwas von Weihnachten haben: Sie bekommen eine extra Portion Heu und Äpfel.

Wenn die Eltern fertig sind, läutet die Mutter eine Kuhglocke: Jetzt gibt es Essen. Raclette, weil sich das die Töchter jedes Jahr wünschen. Und danach ist endlich Bescherung? Nix da, der Stall muss noch fertig gemacht werden. Also schlüpft Matthias Maas wieder in dicke Jacke und Gummistiefel und bringt die Arbeit bei den 120 Kühen zu Ende. Es kann durchaus sein, dass die Geschenke erst nach 21 Uhr ausgepackt werden. Und wenn es schlecht läuft, weil gerade an diesem Abend ein Kalb auf die Welt kommt, dann wird es noch später. Die Weihnachtskälber heißen dann Jesus oder Christkind. Es ist sogar schon vorgekommen, dass der Heilige Abend für die Familie ausfällt – etwa dann, wenn es bei einer Geburt Komplikationen gibt.

Gerade an Silvester kommen häufig Kälber zur Welt, was das Feiern natürlich erschwert. Warum das so ist, kann sich Familie Maas nicht erklären. Gerne würden sie mal allesamt mit Freunden woanders in den Jahreswechsel reinfeiern, aber das geht nicht. Sie müssen am Hof sein, schon aus Angst vor Raketen, die den Stall treffen könnten. Und wer morgens schon um 7 Uhr im Stall sein muss, um die Kühe zu melken, feiert besser nicht zu lange.

Auch an den Weihnachtsfeiertagen kann die Familie keine weit entfernten Verwandten besuchen. Nur Ausflüge zwischen den Melkzeiten am Morgen und frühen Abend sind möglich. Und wenn Besuch da ist, dann muss der entweder abwarten, mithelfen – oder fahren, wenn die Gastgeber in den Stall müssen.

Matthias Maas kennt es sein Leben lang nicht anders. Er ist hineingeboren in die Milchbauernfamilie, die keine Feiertage kennt. Seine Frau Anke erlebt das nun seit 23 Jahren. Stören tut das niemanden. Und selbst die Kinder räumen ein: „Eigentlich ist das Warten aufs Christkind ja das Schönste an Weihnachten!“