Kunst Meisterwerke reisen zurück

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Übers Osterwochenende sei es in der Kunsthalle Würth richtig rund gegangen, lässt Maria Theresia Heitlinger durchblicken. Bislang seien in der aktuellen Ausstellung „Verborgene Schätze aus Wien“ seit Mitte September knapp 92 000 Besucher gezählt worden, berichtet die Pressesprecherin der Würth-Gruppe.

Noch bis einschließlich Sonntag, 8. April, sind die Kunstschätze aus der Donaumetropole im Kochertal zu sehen. Die Schau bietet mit mehr als 400 Arbeiten einen glanzvollen Querschnitt durch die Gemäldegalerie, das Kupferstichkabinett und die Glyptothek der Akademie der bildenden Künste Wien. Die illustre Namensliste der vertretenen Künstler reicht von Dürer, Botticelli und Rembrandt über Rubens, Klimt und Hundertwasser bis zum 1751 in Heilbronn geborenen Heinrich Friedrich Füger oder Alfred Hrdlicka.

Auch in der Johanniterkirche, wo die Alten Meister der Sammlung Würth ihre Heimat haben, steht ein Wechsel an: Am Sonntag, 8. April, endet das Gastspiel des Pfullendorfer Altars. Das Meisterwerk thematisiert bedeutende Episoden aus dem Leben der Gottesmutter Maria. Von den ursprünglich zwölf Andachtsbildern des Flügelaltars sind die erhaltenen acht, nach mehr als 100 Jahren, seit November in der Haller Johanniterkirche ertmals wieder vereint zu sehen – noch bis Sonntag. Dann reisen sie zu ihren Leihgebern zurück: in die Staatsgalerie Stuttgart und zum Städel-Museum nach Frankfurt.

Dafür wird der Falkensteiner Altar des Meisters von Meßkirch, der zwischen 1515 und 1540 in der Bodenseeregion tätig war, in der Haller Johanniterkirche zurückerwartet. Dieser war für die am Ostermontag zu Ende gegangene, und eben jenem Meister von Meßkirch gewidmete Landesausstellung der Staatsgalerie Stuttgart, in die Landeshauptstadt ausgeliehen worden. Ab Dienstag, 10. April, sei der Falkensteiner Altar wieder in Hall zu sehen, erklärt Maria Theresia Heitlinger.

Die letzten Ausstellungstage des Pfullendorfers Altars in der Johanniterkirche nutzt auch Susanne Mayr aus Hall: „Nicht, dass die Arbeiten plötzlich wieder weg sind“, meint sie lächelnd.

Holbein-Nachfahre zu Besuch

Wie in der Kunsthalle Würth ist auch das Publikum bei den Meistern der spätmittelalterlichen Malerei in der Johanniterkirche international – wie ein Blick ins Gästebuch zeigt. Die Besucher kommen aus Italien, Kanada, den USA. Und „Angelika von dr Alb“ hinterlässt ein sympathisches „I ben soo gfläscht“.

Die Johanniterkirche ist auch die Heimat der Schutzmantelmadonna von Hans Holbein dem Jüngeren. Gestern hat das 1526 geschaffene Kunstwerk einen jungen Mann in der Johanniterkirche ganz besonders beeindruckt. Er notierte ins Gästebuch: „Endlich habe ich das Bild ,Madonna des Bügermeisters‘ von meinem Ahnen Hans Holbein d. J. gesehen. Jan Holbein aus Tschechen.“ Dem Thekenpersonal habe er gar seinen Ausweis gezeigt.