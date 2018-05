Wolpertshausen Experte: „Das Altern fängt mit 25 an“

Wolpertshausen / Jürgen Stegmaier

Ein Wissenschaftler von der Uni Tübingen spricht in Wolpertshausen über die älteren Mitarbeiter in den Betrieben. „Das Altern fängt mit 25 an“, sagt er.

Artur Rubinstein war ein legendärer Pianist. Bis ins hohe Alter galt er als der beste Chopin-Interpret. Sein letztes Konzert gab er im Alter von 89 Jahren in der Londoner Wigmore Hall. Wie gelang es Rubinstein, seine Zuhörer bis ins hohe Alter zu begeistern?

Rubinstein spezialisierte sich, indem er mit zunehmendem Alter weniger Stücke in sein Konzertrepertoire aufnahm. Aufgrund dieser Entscheidung hatte der Pianist mehr Zeit für das Üben der einzelnen Stücke, er optimierte. Dass seine Finger nicht mehr so schnell waren wie die eines jungen Pianisten, kompensierte Rubinstein dadurch, dass er die Werke in einem langsameren Grundtempo spielte – so nahmen die Zuhörer das verlangsamte Tempo auch in den schnellen Teilen nicht wahr.

Altern fängt mit 25 Jahren an

Spezialisierung, Optimierung, Kompensation – das seien nicht nur legitime Mittel für Künstler, die ins Alter gekommen sind, sondern für jeden Menschen, sagt Bernhard Schmidt-Hertha. Der Professor für Erziehungswissenschaften an der Uni Tübingen hat sich mit dem Lernen im Alter beschäftigt. Dieser Tage sprach er in Wolpertshausen auf einer Veranstaltung der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim vor rund 50 Zuhörern, meist aus dem Personalmanagement heimischer Betriebe. Es ging um die Fragen: Wie lässt sich das Wissen älterer Mitarbeiter für die Betriebe schützen? Wie lassen sich die Älteren motivieren, wie ihr Potenzial erkennen und nutzen? Und vor allem: Wie lässt sich Leistungsfähigkeit aufrechterhalten?

„Das Altern fängt schon mit 25 Jahren an. Die Informationen werden dann schon langsamer verarbeitet“, begann der Erziehungswissenschaftler gleich mit einer Ernüchterung, um den Trost sofort hinterherzuschicken: „Aber das ist nicht entscheidend.“ Das angesammelte Wissen helfe locker, die Verluste zu kompensieren. Man würde das gar nicht merken. „Wer es gewöhnt ist zu lernen, lernt mit 70 so leicht wie mit 20 – und wer aus der Übung ist, kann wieder reinkommen“, so die Erkenntnis von Bernhard Schmidt-Hertha. Alles lasse sich wiederherstellen, alles erlernen, aber eben auch alles verlernen.

Nach Stärken suchen

Der Wissenschaftler plädiert für ein Umdenken: In Unternehmen solle nicht nach Schwächen gesucht werden, sondern nach Stärken.

Auch könne man sich von der Vorstellung verabschieden, dass das Arbeitsleben mit ständigem Aufstieg verbunden sein muss. Gerade für Ältere könne es ein Segen sein, Verantwortung abzugeben und sich auf diejenigen Arbeiten zu konzentrieren, die Spaß machen und in denen sie besonders gut sind. Allerdings, so räumt Schmidt-Hertha ein, treffe dies nur auf Akzeptanz, wenn es gelingt, dieses Modell einkommensneutral zu etablieren.

Unterschiedliche Barrieren

Dass die meisten Menschen möglichst früh in den Ruhestand gehen wollen, hält der Tübinger für einen Mythos. Manche wollten weitermachen, andere müssten weitermachen und wieder andere gingen gerne und entspannt in den Ruhestand.

Barrieren, die Menschen da­ran hindern, sich fortzubilden, erkennt Bernhard Schmidt-Hertha in unterschiedlicher Dimension. Die Weiterbildung „brauche ich nicht, meine Aufgaben ändern sich nicht“, sei ein Grund. Andere hätten ihr Karriereziel erreicht und halten eine Zusatzqualifizierung für überflüssig. Wieder andere fragten nicht danach, ob ihnen die Weiterbildung etwas bringt oder nicht. Sie finden es toll und spannend, immer wieder Neues zu erfahren.

Eine Ursache für die unterschiedliche Einstellung zu lebenslangem Lernen vermutet der Professor in der Jugend. „Viele hatten schon in der Schule keine Lust. Die Schulerfahrung ist dominant, sie bestimmt das Bildungsverhalten bis ins hohe Alter.“

Unternehmen sollten die Älteren von Weiterbildungen nicht ausschließen. Dafür gebe es keinen Grund. Freilich werde ein 60-Jähriger bald in den Ruhestand gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch ein 30-Jähriger nicht ewig bleibt. „Der wechselt vielleicht in fünf Jahren das Unternehmen.“