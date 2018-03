Duo Meisterhaft tanzt die Musik durch die Genres

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Alte Musik, Postmoderne, Renaissance, Jazz, ­Blues – in der Musik von Marco Ambrosini und Jean-Louis Matinier steckt von allem etwas drin. „Wir wissen das selber eigentlich nicht so genau“, meint Ambrosini lächelnd beim Sonntagvormittagskonzert des Jazz-Art-Festivals. „Das ist Musik, die wir mögen. Und weil das niemand spielt, spielen wir es selbst.“

Dass die Musik auch den Besuchern im ausverkauften Adolf-Würth-Saal gefällt, zeigt sowohl das konzentrierte Lauschen als auch der lebhafte Applaus. Der italienische Geiger und Komponist Ambrosini entlockt seiner Nyckelharpa – eine Tastengeige, auch Schlüsselgeige genannt, die vor allem im Mittelalter verbreitet war – sowohl warme als auch metallische Klänge. Später zeigt er, dass er auch die Obertonflöte beherrscht.

Im Zusammenspiel mit dem französischen Akkordeonisten Jean-Louis Matinier entsteht eine tänzerische Musik, die munter durch die Genres, Kulturen und Epochen reist. Da sind zwei Virtuosen am Werk, die alles so leicht aussehen lassen: Sie beeindrucken mit lieblichen Melodien, dramatischen Wendungen, sehnsuchtsvollen Stimmungen – mal arrangiert, mal improvisiert. Und so ganz nebenbei verweben sie auch noch Johann Sebastian Bachs Invention Nr. 4 d-Moll in ihre Klangwelt – eine liebevolle und spielfreudige Reverenz an den barocken Meister. Kurz gesagt: meisterhaft.