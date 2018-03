Breitbandausbau Mehr Tempo auf der Datenautobahn

Kirchberg / swp

Die Telekom baut ihr Netz in der Gemeinde aus. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen rund 750 Haushalte im Kernort und in Lendsiedel bis Ende August schnelles Internet bekommen. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. Dafür will die Telekom rund vier Kilometer Glasfaser verlegen und vier Verteiler aufstellen oder mit moderner Technik ausstatten.

„Bandbreite ist heute so wichtig wie Wasser und Strom“, sagt Stefan Ohr, Bürgermeister von Kirchberg. „Deshalb freuen wir uns, dass Kirchberg jetzt vom Ausbau-Programm der Telekom profitiert.“

Auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler wird das Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. Das soll für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten sorgen. Die Verteiler werden zu Multifunktionsgehäusen (MFG) umgebaut. Die großen grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen.

Vectoring macht Kupfer schnell

Im MFG wird das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und von dort über das bestehende Kupferkabel zum Anschluss des Kunden übertragen. Um die Kupferleitung schnell zu machen, kommt Vectoring zum Einsatz. Diese Technik beseitigt elektromagnetische Störungen. Dadurch werden höhere Bandbreiten erreicht. Ab der zweiten Jahreshälfte wird Super-Vectoring eingesetzt. Dann sind Geschwindigkeiten von bis zu 250 MBit/s möglich.