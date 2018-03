Gestaltung Mehr Spielspaß für die Kleinen

Gerabronn / Johannes Ihle

Die Kinder in der Stadt können sich freuen: Der Spielplatz „Brändleswiese“ in der Langenburger Straße wird neu gestaltet. Neben einer Kletterburg, einer Doppelseilbahn, einer Nestschaukel und einem Trampolin erhält der in die Jahre gekommene Spielplatz auch eine Wasserspielanlage. Drei Bottiche, zwei Wasserrinnen und ein Sandkran werden installiert. Die Anlage ist aus naturbraungrünem Robinienholz. Die einzelnen Spielgeräte sind auf verschiedenen Podesthöhen angeordnet. Eine Kurbelpumpe aus Edelstahl rundet das Angebot ab. Die alten Spielgeräte wie das Karussell, die Schaukel oder der Jeep bleiben zum Teil erhalten.

Die neue Wasserspielanlage wird in Verbindung zu der vorhandenen Sandkranplattform aufgebaut. Ein großes Sonnensegel, das über die Sand- und Wasserspielanlage gespannt wird, soll an heißen Sommertagen den spielenden Kindern genügend Schatten spenden. Den Auftrag für Lieferung und Montage der Spiellandschaft erhielt die Firma Eibe aus Röttingen. Das Projekt kostet 96 500 Euro.

Bis die Kinder auf dem Spielplatz „Brändleswiese“ Sandburgen bauen und sich am Spielen mit Wasser erfreuen können, dauert es allerdings noch ein Weilchen. „Ich hoffe, dass der Spielplatz bis zum Herbst fertig ist“, sagt Bürgermeister Christian Mauch. Stehen die Spielgeräte, soll auch der Zaun um das Gelände einen neuen Anstrich verpasst bekommen.