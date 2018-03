Flugzeugsitze Mehr Privatsphäre über den Wolken

Schwäbisch Hall/Hamburg / Jürgen Stegmaier

Recaro stellt in zwei Wochen in Hamburg eine Neuentwicklung vor. Der Economy-Class-Sitz mit der Bezeichnung BL 3710 sei leicht, bequem und flexibel, schreibt das Haller Unternehmen in der Ankündigung auf die AIX. Die drei Buchstaben stehen für die bedeutendste Messe für Flugzeugkabinen-Innenausstatter Aircraft Interiors Expo. Der Sitz, der für die Kurz- und Mittelstrecke konzipiert wurde, habe nach Mitteilung des Unternehmens die ideale Balance zwischen Leichtbau und Komfort. Der BL 3710 wiegt unter zehn Kilogramm.

In Hamburg zeigt Recaro – das Unternehmen beschäftigt 2200 Menschen, mehr als 1000 in Deutschland – seine komplette Produktpalette an Economy-Class-Sitzen sowie die drei neuesten Entwicklungen im Bereich der Business-Class-Sitze.

Leicht und flexibel

Welche Sitze in ein Flugzeug eingebaut werden, entscheiden die Luftfahrtgesellschaften. Für sie ist es einerseits wichtig, aus Gründen der Effizienz möglichst viele Sitze in einer Maschine unterzubringen. Andererseits sollten diese so wenig wie möglich wiegen, um Kraftstoff zu sparen. Recaro, das sich zu den drei größten Flugzeugsitzeherstellern weltweit zählt, gilt hinsichtlich Flexibilität und Leichtbau als der Primus der Branche. „Die Kompetenz und jüngste Forschungsergebnisse der Ergonomieabteilung des Unternehmens sind in die Entwicklung eingeflossen. Dabei wurden das Produkt und seine Funktionen mit Personen unterschiedlichster Statur getestet, um allen Anforderungen an individuellen Komfort ideal gerecht zu werden“, teilt Recaro über die Entwicklung mit. „Der Sitz verkörpert die hohen Qualitätsstandards und Designprinzipien von Recaro und setzt den Benchmark in dieser Klasse neu“, sagt Mark Hiller, geschäftsführender Gesellschafter von Recaro Aircraft Seating, über den BL 3710.

2,08 Meter langes Bett

In Hamburg stellt Recaro, das 2016 einen Jahresumsatz von 452 Millionen Euro erwirtschaftet hat, außerdem drei Sitze für die Business-Klasse vor. Als Flagschiff gilt der CL 6710. Den Langstreckensitz preist Recaro als ausgesprochen leicht an. Er wiegt 80 Kilogramm. Seine Merkmale: Jeder Passagier hat einen direkten Zugang zum Gang und auf Knopfdruck lässt sich der Sitz in ein komplett flaches, 2,08 Meter langes Bett verwandeln. Mittels Schiebeelementen könnten sich die Passagiere mehr Privatspäre verschaffen. Mit einer Anwendung für Smartphone oder Tablet ließe sich die Sitzform an individuelle Bedürfnisse anpassen. Passagiere könnten die Einstellungen für künftige Flüge abspeichern, schreibt Recaro. Außerdem ist der Sitz mit dem Wartungspersonal am Boden vernetzt. So könnten laut Recaro notwendige Wartungen und Reparaturen effizient gestaltet werden.

Sitz mit Massagefunktion

Für Kurz- und Mittelstrecken sind die Business-Class-Sitze CL 5710 und CL 4710 (CL steht für Comfort-Line) konzipiert worden. Sie lassen sich nicht in Betten umwandeln, doch der CL 5710 hat eine integrierte Massagefunktion.