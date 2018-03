Gemeindeentwicklung Mehr Platz für weitere Firmenansiedlungen

Kirchberg / Ute Schäfer

Die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Kirchberg/Ilshofen wirft seine Schatten bereits voraus, und zwar auf den Haushaltsplan, den die Mitglieder der Verbandsversammlung einstimmig verabschiedeten. Um Grundstücke für die Erweiterung zu kaufen, wurden die Rücklagen aufgestockt, die jetzt 1,4 Millionen Euro betragen. Und überhaupt: Der Zweckverband, bestehend aus den beiden Kommunen Kirchberg und Ilshofen, war und ist zahlungsfähig, teilte Verbandsrechner Martin Ott mit. Die Jahresrechnung 2017 sei weitgehend planmäßig verlaufen, nennenswerte Investitionen seien keine getätigt worden.

Im laufenden Jahr wird das freilich anders werden, teilte Stefan Ohr, Kirchberger Bürgermeister und Verbandsvorsitzender, mit. „Da wollen wir Investitionen tätigen.“ Die betreffen konkret die Flächen der Erweiterung. „Die Grundstücksverhandlungen laufen. Wir gehen davon aus, dass wir sie in den nächsten Wochen zum Abschluss bringen“, so Ohr.

Erweitert wird das Gewerbegebiet in Richtung Norden, also in Richtung Autobahn beziehungsweise des großen Solarfelds, das dort unmittelbar am Rand der Autobahn liegt. Damit wird der Platz entlang der Zuführungsstraße komplett verplant sein. Allerdings sei eine Ausweitung nach Osten noch möglich, so Ohr.

Notwendig wird die Erweiterung, weil kaum mehr Flächen in dem Gewerbegebiet zur Verfügung stehen, auf denen sich Firmen ansiedeln können. „Wir sind darauf angewiesen, dass es weitergeht“, sagt Stefan Ohr. Wenn alles läuft wie geplant, wird mit der konkreten Planung in diesem Jahr begonnen. Mit der Erschließung soll es dann im nächsten Jahr weitergehen, so Ohr. „Wir wollen baldmöglichst neue Flächen anbieten können“, teilte Stefan Ohr in der Verbandsversammlung mit.