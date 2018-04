Bildung Mehr Lehrer für mehr Ganztagsschüler

Obersontheim / Sigrid Bauer

Besonders freuen wir uns, dass wir in den zwei wichtigen Bereichen Unterricht und Zufriedenheit der Eltern, Schüler und Lehrer mit ,hervorragend’ bewertet wurden“, so Schulleiter Stefan Kiesel. Einige Wochen vor dem Besuch der Fachleute vom Landesinstitut für Schulentwicklung hatten Eltern, Schüler und Lehrer Online-Fragebögen bekommen. Ausgesprochen gut sei der Rücklauf von den Eltern gewesen.

„Die Hälfte hat mitgemacht, das sind laut Aussage der Experten ungewöhnlich viele. Damit sind die Ergebnisse sehr aussagekräftig, zumal sich Lehrer und Schüler praktisch komplett an der Befragung beteiligt haben“, erklärt er. Mit in die Bewertung eingeflossen seien zusätzlich Interviews mit Gruppen von Schülern, Eltern, Lehrern und der Schulleitung. Um die Qualität des Unterrichts zu beurteilen, haben die Fachleute aus Stuttgart den Unterricht aller Lehrer und Fächer besucht. Ausführlich haben sie sich mit dem Schulportfolio beschäftigt. Das umfasst sämtliche schulischen Dokumente. Dazu gehört etwa das Schulcurriculum, also die zahlreichen Angebote außerhalb des Lehrplan samt den Prozessbeschreibungen. „Da wird etwa genau beschrieben, wie die Bundesjugendspiele oder das Adventssingen ablaufen.“

„Das meiste haben wir die letzten beiden Jahre dokumentiert“, sagt Kiesel und zeigt auf mehrere Ordner. Stolz sind er und das Kollegium auf das Ergebnis der Evaluation, das das Zweierteam aus Stuttgart detailliert kommentiert hat. „Das wird uns bei der Weiterentwicklung der Schule unterstützen“, versichert er.

Neues Ganztagskonzept

Das Ganztagskonzept, das die Obersontheimer Schenk-Friedrich-Schule 2010 als eine der ersten Schulen im Landkreis einführte, wird ab nächstem Schuljahr im Rahmen der Landesvorgaben neu organisiert. „Bisher können die Eltern frei wählen, an welchen Tagen und wie lang am Nachmittag sie die Ganztagsbetreuung wünschen. Das ist für uns sehr schwierig zu organisieren und zu kontrollieren. Die Gemeinde hat sich das jährlich rund 20 000 Euro kosten lassen“, stellt Kiesel fest. Künftig gibt es nur noch zwei Modelle mit weniger Wahlmöglichkeiten: Halbtagsschüler können die Kernzeitbetreuung bis 14 Uhr mit oder ohne Mittagessen für einzelne Tage gegen Bezahlung in Anspruch nehmen. Für Ganztagsschüler ist die Betreuung bis 15.40 Uhr am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag fest und kostenfrei. Zusätzlich kann montags und freitags Kernzeitbetreuung dazugebucht werden. „Wir haben Eltern, Schüler und Lehrer vorher befragt, ob sie einen Drei- oder Vier-Tage-Betreuungsblock wollen“, so der Rektor. Er sei froh über die Änderung. Die Betreuung sei jetzt übersichtlicher. In der Hausaufgabenbetreuung würden die Gruppen kleiner, weil neben den Awo-Mitarbeitern und dem Bufdi auch noch Lehrer mitwirken. Und die Schule wisse früher, wie viele Schüler im nächsten Schuljahr Ganztagsschüler sind, weil sie künftig schon im April die Zahlen an das Schulamt melden müsse. „Je mehr Ganztagsschüler wir haben, desto mehr Lehrer bekommen wir – auch ein Vorteil des neuen Konzepts. Wir rechnen für das Schuljahr 2018/19 mit 30 bis 50 Ganztagskindern“, so Kiesel.

Schon ab Juni 2018 wird die Mittagessensbestellung modernisiert. Bestellung und Abbestellung laufen von zu Hause übers Internet, bezahlt wird über eine Karte. „Die Eltern sehen dann auch, ob ihr Kind das Essen abgeholt hat oder nicht. Das ist bisher nicht erkennbar“, sagt Kiesel.