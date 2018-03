Arbeitsmarkt Mehr Jobs in der Region denn je

Mehr Jobs in der Region denn je

2017 war für den Arbeitsmarkt in der Region Heilbronn-Franken ein sehr erfolgreiches Jahr. Es waren 399 346 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, so viele wie noch nie zuvor. Die Erkenntnisse stammen aus einer IHK-Auswertung der aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes.

„Dank der ungebrochenen wirtschaftlichen Dynamik ist die Nachfrage auf dem regionalen Arbeitsmarkt weiterhin sehr hoch“, sagt Dr. Helmut Kessler, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Heilbronn-Franken. Innerhalb der Region gab es im vergangenen Jahr den höchsten Beschäftigtenzuwachs im Landkreis Heilbronn mit 3,4 Prozent, gefolgt vom Landkreis Schwäbisch Hall mit 3,3 Prozent und dem Main-Tauber-Kreis mit 3,1 Prozent. Der Hohenlohekreis und die Stadt Heilbronn verzeichneten ein etwas geringeres Beschäftigungswachstum von 2,5 und 1,9 Prozent.

Dienstleister sind gefragt

Bei Betrachtung der Beschäftigtenentwicklung in den Wirtschaftssektoren entfielen von den 2017 per saldo entstandenen 11 350 Arbeitsplätzen in der Region mit Abstand die meisten auf die Dienstleistungsunternehmen. Dort nahm die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 6002 auf 167 347 (+3,7 Prozent) zu. Im produzierenden Gewerbe stieg die Zahl der Arbeitsplätze um 4414 auf 171 220 (+2,6 Prozent) und im Handel um 939 auf 58 475 (+1,6 Prozent).