Schwäbisch Hall Mehr Grün, weniger Autos

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Bei einem Rundgang zeigt Jutta Niemann ihre Haller Lieblingsplätze. Aber sie kritisiert zuweilen auch die Stadtplanung.

Ein Abend um Weihnachten vor mehr als 18 Jahren: Jutta Niemann wohnte noch nicht in Hall, fuhr aber erstmalig hin, um ihre Schwiegereltern zu besuchen. Sie kam im Regionalexpress aus Stuttgart, drückte sich bei jedem Halt die Nase platt, weil keine Ansage die Bahnhöfe ankündigte, erreichte schließlich den äußerst fahrgastunfreundlichen Bahnhof Hessental und dachte: „O je!“

Heute ist die Haller Grünen-Landtagsabgeordnete Mitgestalterin und hat eine Menge Visionen. Da gibt es einiges, was ihr an der bisherigen Stadtplanung nicht gefällt. Um nicht gleich loszumeckern, zeigt sie den 25 Bürgern, die zur VHS-Veranstaltung „Haller zeigen ihre Stadt“ gekommen sind, zunächst ihre Lieblingsplätze. Los geht es am Marktplatz. Dort hat sich die Dilpom-Physikerin zum ersten Mal in die Politik eingemischt: Als Neu-Hallerin zog sie mit vielen Gleichgesinnten auf den Platz und demonstrierte unter dem Motto „bunt, offen, weltoffen“ gegen Nazi-Aufmärsche. „Das war das erste Mal dass ich zivilen Ungehorsam praktiziert habe – es war toll.“

Weiter geht‘s zum Säumarkt. Dort zeigt sie stolz auf den überdachten Fahrradparkplatz – eine Errungenschaft der Grünen. Niemanns Vision für die Marktstraße ist, sie nicht nur zu begrünen, sondern autofrei zu machen. „Und wie soll meine Mutter dann zum Arzt kommen?“ Man könne über Elektropendelbusse nachdenken.

Sorgenkind Gelbinger Gasse

Die Gelbinger Gasse ist ein weiterer Lieblingsort der gebürtigen Bochumerin – und auch ihr Sorgenkind. Damit sich die Geschäfte dort halten können, müssten sich Händler und Bewohner zusammentun, Feste organisieren, gemeinsame Aktionen starten. „Kann die Politik da überhaupt etwas tun?“, fragt Ulrike Seitz. Maßnahmen, die im Gemeinderat durchdacht würden, seien zum Beispiel eine Bushaltestelle ans Ende der Gasse zu platzieren und das Parkhaus am Langen Graben attraktiver zu gestalten, erzählt die Abgeordnete, die seit 2004 auch Stadträtin ist.

Am Froschgraben: zu wenig begrünt, zu heiß im Sommer, zu wenig lebendige Aufenthaltsfläche findet die Politikerin. „Ich hätte mir mehr Wohnfläche gewünscht.“ Sie kritisiert dass der Planungsprozess damals hinter verschlossenen Türen stattgefunden habe. „Wird das am Scharfen Eck auch passieren?“, fragt ein Teilnehmer. Jutta Niemann ist optimistisch. Mit dem neuen Baubürgermeister sei jemand gefunden, der in Absprache mit den Hallern etwas voran bringen will.

Ein großer Aufreger für Jutta Niemann ist der so genannte Eventplatz am Dietrich-Bonhoeffer-Platz. „Selbsterklärend“, sagt sie nur und deutet über den Platz – zum Parkplatz, der unter Zeitdruck entstanden sei. Man habe eine wertvolle Fläche mit Autos vollgestellt, kritisiert sie. Antworten auf Alternativlösungen seien nicht einfach. Niemann räumt ein, dass man Parkplätze braucht – obschon es das Ziel der Grünen ist, Bus und Rad attraktiver zu machen.

Lob für die Weilerwiese

Auf der Weilerwiese findet sie lobende Worte für „den Käfig“ – den Sportplatz – und die Walholla, zu der sie selbst oft mit ihrer jüngsten Tochter geht. Doch dort vermisst sie das Grün, vor allem Schatten spendende Pflanzen.

Fürs Ritterareal verwendet Niemann das Wort „traurig“. Der Biosupermarkt werde nicht so angenommen, bedauert sie. „Wir müssen hinnehmen, dass die Gesellschaft sich ändert und dafür Lösungen finden.“

Nach so viel Stadtpolitik wird sie – mit dem Blick von der Kunsthalle Würth auf die Innenstadt – noch einmal persönlich: Sie sei nie lange an einem Ort geblieben, dann stand der nächste Umzug an. In Hall ging sie eines Tages in ihre irische Lieblingskneipe und bekam unaufgefordert ihr Lieblingsgetränk, den „Snake Bite“, hingestellt. das nennt man wohl Ankommen.