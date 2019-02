Kommune Mehr Geld für Ehrenbeamte

Der Ortsvorsteher und seine Aufgabe

Der Ortschaftsrat berät die örtliche Verwaltung. Betreffen wichtige Angelegenheiten die Ortschaft, muss er angehört werden. Für die Ortschaft ist der Ortsvorsteher Interessenvertreter, Vertrauensmann und Repräsentant. Zudem ist er mit verantwortungsvollen Aufgaben der Gemeindeverwaltung betraut. Dazu gehört auch das Einberufen und Durchführen von Ort­schaftsratssitzungen. Durch sein Amt ist er nicht nur seinem Dorf verpflichtet, sondern auch der Gesamtgemeinde; oft muss er die Interessen zwischen beiden ausgleichen. Zudem hat er ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft tangieren.

Gewählt wird der Ortschaftsrat bei der Kommunalwahl. Der Ortsvorsteher hat den Vorsitz. In der Gesamtgemeinde Mainhardt gibt es vier Räte. In Geißelhardt hat Heiko Nagel den Vorsitz, in Ammertsweiler Jürgen Nägele, in Hütten Bettina Hofmann und in Bubenorbis Roland Rüger. may