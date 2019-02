Gewerkschaft Mehr Engagement für Europa

Heilbronn / Holger Ströbel

Als glühender Verfechter Europas präsentierte sich Reiner Hoffmann beim Jahresempfang des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am vergangenen Mittwoch in Heilbronn. „Dieses, unser Europa ist viel zu wichtig, als dass es scheitern dürfte“, sagte der DGB-Bundesvorsitzende vor rund 120 Gästen im Silcher-Forum.

Proeuropäisch

Für Hoffmann ist die Teilnahme an der Europa-Wahl am 26. Mai eine „demokratische Pflicht“. Nur so könne es gelingen, die nationalistischen, europafeindlichen Kräfte einzudämmen. „Nationalismus ist Krieg“, zitierte der Gewerkschaftschef den früheren französischen Präsidenten Fran­çois Mitterand. Hoffmann betonte, dass die Gewerkschaften schon immer proeuropäisch eingestellt seien. Die aktuell 89 Gewerkschaftsbünde in Europa repräsentierten 45 Millionen Arbeitnehmer aus 39 Ländern. Der DGB-Chef plädierte dafür, die Errungenschaften der europäischen Integration stärker herauszustellen. Die gemeinsame Währung, Freizügigkeit, Lohnangleichung und die Abschaffung von Roam­ing-Gebühren hätten das Leben verbessert. Aber es müssten auch der soziale Zusammenhalt in der Gemeinschaft gestärkt, Steuerschlupflöcher gestopft und Waffenexporte begrenzt werden. Mit aktuell 330 000 Mitgliedern ist Nordwürttemberg die größte Region im Deutschen Gewerkschaftsbund.