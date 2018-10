Finanzen Mehr Engagement für die Untermünkheimer Bürgerstiftung

Untermünkheim / Von Oliver Färber

Bereits vor drei Jahren hat die Gemeinde Untermünkheim in Kooperation mit der Sparkasse eine Bürgerstiftung eingerichtet. Ist genug Geld zusammen gekommen, sollen aus deren Erträgen Projekte in der Gemeinde finanziell gefördert werden. Da genau liegen aber die Probleme: Bisher haben wenige Spender Geld auf das Konto überwiesen. „Und wir sollten vielleicht einmal konkretisieren, für was die Gelder benutzt werden“, meint Gemeinderätin Beate Breitkreuz bei der jüngsten Sitzung, bei der sich das Gremium mit dem Thema beschäftigt hat.

Jugend- und Seniorenhilfe, Umweltschutz, Sport, Wissenschaft und Forschung, Gesundheit, Unterstützung Hilfsbedürftiger und Kultur – kurzum eben (fast) alles in der Gemeinde könnte finanziell von der Kommune unterstützt werden. So steht es in dem Flyer, der im Rathaus ausliegt, und Werbung für die Bürgerstiftung macht. Allerdings setzt der dort eher Staub an. „Weil es auch wenig konkret ist, wofür das Geld wirklich genutzt wird“, so Breitkreuz weiter. Man solle mit einem Projekt werben.

„Das widerspricht aber den Regeln der Stiftung“, erklärt Bürgermeister Christoph Maschke. Man könne für ein einzelnes Projekt nur ein einzelnes Programm auflegen – für die Bürgerstiftung dürften nur Überschriften genannt werden. Der Stiftungsrat entscheide dann nichtöffentlich, wohin das Geld konkret gehe, sobald es ausgeschüttet werde.

„Das Problem ist eben auch, dass noch nie etwas ausgeschüttet wurde“, entgegnet Breitkreuz. Wenn schon bekannt wäre, für was bereits Mittel angelegt worden seien, fiele es potenziellen Förderern sicher leichter, ihren Teil beizutragen.

Mit Aktionen werben

Gemeinderat Peter Busch spricht sich dafür aus, durch Aktionen auf die Bürgerstiftung aufmerksam zu machen. „Immer wieder ´mal trommeln, damit sie sich bei den Bürgern einprägt“, meint er. Eine Förderung solle nicht nur unterschwellig angeboten werden. „Außerdem könnte man bei potentiellen Stiftern auftreten“, lautet seine Idee. Gut laufe es bei der Stiftung, die bei der evangelischen Kirchengemeinde eingerichtet wurde. Nicht nur, dass es spezielle Veranstaltungen gebe, für die sich die Stiftung verantwortlich zeigt, und die gut Werbung damit mache, die Schwerpunkte seien auch klar.

„Wir sollten auch die Konkurrenz zwischen den beiden Stiftungen herausnehmen“, sagt Busch. Ein gemeinsamer Prospekt, in dem beide Stiftungen vorgestellt werden, sei da förderlich. „Das hat aber die Kirchengemeinde abgelehnt“, berichtet Maschke.

„Wenn die Kirche kommt, dann wird gespendet. Wenn die bürgerliche Gemeinde damit kommt, passiert aber nichts“, lässt der Schultes seinem Frust freien Lauf. Dabei wolle man mit diesem Geld speziell für die Bevölkerung etwas tun. Beim Untermünkheimer Frühling habe auch er aktiv für die Bürgerstiftung geworben. „Die Leute haben gemeint, so was brauchen wir nicht“, berichtet Maschke.

Außerdem habe er bisher – außer von Gemeinderat Thomas Unfried, der den Flyer gestaltet habe – noch keinerlei Unterstützung gefunden, um die Stiftung in Bewegung zu bringen. Die Frage sei nun, wer Ideen zusammentragen solle, um Spenden zu generieren.

Breitkreuz sieht das als Verwaltungsaufgabe. „Wir haben auch im Stiftungsrat kreative Leute. Die sollten wir ins Boot nehmen“, sagt Gemeinderat Hermann Stapf. Sie könnten auch Events planen. „Wir sollten das heute als Impuls nehmen, und keinen Beschluss fassen“, ist Buschs Meinung am Ende der Diskussion. Maschke hofft auf eingehende Ideen, die in einer anderen Sitzung dann vorgestellt werden sollen.