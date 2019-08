Die Solar Invest AG hat ihr Kapital erhöht. Das Unternehmen ist an 20 Photovoltaik- und 16 Windkraftanlagen in Deutschland, Italien und Griechenland beteiligt.

Für weitere Investitionen hat die Solar Invest AG ihr Kapital erhöhen müssen. Die Aktionäre haben auf der Hauptversammlung aufgrund des guten Jahresergebnisses 2018 entschieden, dem Vorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands zu folgen und erneut eine Dividendenausschüttung in Höhe von elf Euro je Aktie vorzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Haller Solar Invest Aktiengesellschaft betreibt Solaranlagen und Windräder. Dies tut sie teils unter eigenem Namen, mehrheitlich aber über Tochterunternehmen. Diese gehören der AG größtenteils zu 100 Prozent.

Aufgrund der Kapitalerhöhung stieg das Ausschüttungsvolumen von 550.000 Euro auf 687.500 Euro, ist in der Hauptversammlung berichtet worden. 50.000 Aktien seien seit der Gründung der AG im Jahr 2010 ausgegeben worden. Aufgrund der Kapitalerhöhung 2018 sei die Zahl um 12.500 Aktien angestiegen. Alle diese Aktien seien gewinnberechtigt, teilt die AG mit.

Photovoltaik-Projekt Maulach Das war’s mit dem Solarstrom Nach fünf Jahren ist das gescheiterte Projekt „Photovoltaik Maulach II“ endgültig abgeschlossen.

Die Aktionäre der AG sind neben dem Hauptaktionär Stadtwerke Schwäbisch Hall mehr als 480 meist private Kleinaktionäre, die in das im Jahr 2010 gestartete Bürgerbeteiligungsmodell der Stadtwerke investiert haben. Seitdem ist die Solar Invest durch zahlreiche Beteiligungen in Sonnen- und Windenergie stetig gewachsen, heißt es weiter. Die Erträge der Solar Invest und ihrer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften stammten im Jahr 2018 aus den Einspeisevergütungen von 20 Fotovoltaik- und 16 Windkraftanlagen in Deutschland, Italien und Griechenland. Im Jahr 2018 haben diese Anlagen insgesamt circa 110 Millionen Kilowattstunden Strom in die Netze eingespeist (darauf entfallen circa 84 Millionen Kilowattstunden auf die Solar Invest AG).

Auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung im vergangenen Jahr hat die Solar Invest AG 2018 ihr Kapital um vier Millionen Euro erhöht, teilt das Unternehmen mit. Die Eigenkapitalquote habe sich dabei von 39 Prozent auf 46 Prozent erhöht.

Die Solar Invest AG hat das vergangene Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 1,16 Millionen Euro sowie einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von 822.824 Euro abgeschlossen. Die Dividende liegt wie im Vorjahr bei elf Euro.

