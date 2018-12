Brennhandwerk Mehr als nur Schnaps trinken

Wolpertshausen / Verena Köger

Haus, Hof und Garten – hier fühlt sich Vera Bullinger aus Wolpertshausen-Rudelsdorf zu Hause. „Ich war schon im Stall, da saß ich noch im Kinderwagen“, erzählt die 22-Jährige. Ihre Familie betrieb bis 2014 überwiegend Schweinezucht und Ferkelerzeugung. Heute begrenzt sich die Landwirtschaft auf Streuobstwiesen und Forstarbeit. Für Vera Bullinger ist selbstverständlich: „Ich gehe mit in den Wald.“ Sie hat den Motorsägeschein.

Bei der Obstlese zeigt sie ebenfalls Einsatz. Auch wenn es mühsam sein kann, gibt die Studentin zu. Und was macht die Familie mit den Früchten? Schnaps brennen. Die Brennerei ist ein Generationenbetrieb im Nebenerwerb. Ernst Bullinger, Veras Vater, ist Delegierter beim Landesverband der Klein- und Obstbrenner Nord-Württemberg. Dessen Vorstand Karl Müller fragte Vera Bullinger im Frühjahr, ob sie die siebte Destillatkönigin und somit Repräsentantin des Landesverbandes und auch der Kleinbrenner aus ganz Deutschland werden möchte. Denn den Titel gibt es nur einmal in Deutschland.

Lange haderte Bullinger, ob sie das Amt übernimmt. Sie sei zwar oft beim Brennen zu Hause dabei, aber selbst gebrannt hat sie noch nie. „Ich hatte Angst, dem Amt nicht gerecht zu werden“, gibt sie zu. Aber bis zu ihrer Krönung wollte sie sich das nötige Fachwissen aneignen. Und das hat sie.

Dann war es so weit. Am 10. November, bei der Eröffnung der Brennsaison in Wolpertshausen, setzte die scheidende Königin Anna Schleicher ihrer Nachfolgerin die Krone auf. „Es war aufregend, wie ein Traum“, erinnert sich Bullinger. Sie war überwältigt, wie viele Glückwünsche sie erhielt. Vera Bullinger ist die erste Hohheit aus dem Haller Landkreis. „Das freut mich besonders“, verrät der Vorsitzende Karl Müller, der aus Untermünkheim-­Schönenberg kommt.

Charmant und resolut

Wieso Vera Bullinger für Müller eine geeignete Königin ist? „Sie ist resolut und bringt die Dinge auf den Punkt. Vera bringt das Handwerk näher und ermutigt die Brenner, mehr Direktvermarktung zu betreiben.“ Bullinger vertrete eine jugendliche, klare Sichtweise, mit der sie den alteingesessenen Brennern auch mal Kontra gebe. „Außerdem hat sie Charme und kann sich toll präsentieren“, fügt Müller hinzu. Rund 50 Termine nehme die neue Destillatkönigin in einem Jahr wahr. Das Tageshonorar zwischen 80 und 100 Euro bringt derjenige Verband oder Veranstalter auf, der sie einlädt.

Und wie war nun der erste Monat im neuen Amt? „Ich habe schon viele Kontakte knüpfen können“, sagt Bullinger. Auf dem Genuss-Gipfel in Mannheim lernte sie Minister Peter Hauck kennen. Die Repräsentation des Verbandes gehört nun zu Bullingers Hauptaufgaben. Im Januar reist sie nach Berlin zur Messe „Grüne Woche“. Dort ist sie auf der Showbühne am Baden-Württemberg-Stand zu sehen. „Ich habe sogar Autogrammkarten“, sagt Bullinger verlegen und auch stolz.

Seit August absolviert die gelernte Hauswirtschafterin ein Praxissemester bei der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg. Sie studiert „Ernährung und Versorgungsmanagement“ an der Hochschule Weihenstephan-­Triesdorf. Spricht Vera Bullinger über ihr Praktikum, strahlt sie. Bei der Frage, worauf es beim Brennen – übrigens ein anderes Wort für Destillieren – genau ankommt, überlegt sie zunächst kurz, doch dann sprudelt es aus ihr heraus. Sie gestikuliert. „Wichtig ist das Zusammenspiel der Temperaturen und dass so viele Aromen wie möglich im Destillat vorhanden bleiben.“ Die ersten Tropfen, die durch das Geistrohr und den Kühler laufen, nenne man den Vorlauf. Dieser riecht stechend und wird weggekippt. Die nachfolgende Flüssigkeit ist der Mittellauf. „Den will man haben“, sagt die Expertin. Am Ende kommt der Nachlauf. Dieser enthält viele Fuselstoffe.

Kreislauf schließt sich

Eine Herausforderung sei, dass jede Ernte unterschiedlich ausfalle. Wie bekommt man das in den Griff? „Man muss seine Anlage kennen“, ist die junge Frau mit den großen blauen Augen überzeugt. Wenn der Geschmack eines Destillats zum Beispiel an den Geruch einer Birne erinnert, die man auf einer Streuobstwiese gelesen hat, dann habe man seine Aufgabe erfüllt. „Man muss die Natur mit ins Glas bringen.“

Aber jetzt mal ehrlich: Eine Destillatkönigin trinkt schon viel Schnaps, gell? Vera Bullinger kann dieses Vorurteil nicht ausstehen. Sie hat es satt, dass das Brennen oft mit einem Besäufnis gleichgesetzt wird. „Natürlich muss man testen, aber da kippt man kein Glas runter“, stellt Bullinger klar. Man gibt einen Tropfen auf den Handrücken, verstreicht diesen, riecht daran und dann kostet man, schildert sie.

Das Schnapstrinken habe einen schlechten Ruf. Um diesem entgegenzuwirken, heißt sie auch Destillat- und nicht Schnapskönigin, erklärt Bullinger. Sie versteht die Vorurteile nicht. „Der Alkohol ist nur der Träger der Aromen, die die Natur uns schenkt.“ Die 22-Jährige bekommt funkelnde Augen, wenn sie über die „wundervollen Dinge“ in der Natur spricht. „Für mich schließt sich beim Brennen der Kreislauf der Natur – vom Ernten über das Verarbeiten bis hin zum Genießen.“ Dieser Bezug fehle leider immer mehr, vor allem in ihrer Generation, meint das Einzelkind. Auch dem möchte sie entgegenwirken.

Welches ist denn ihr liebster Brand? „Die Mirabelle ist für mich die Königin der Destillate.“ Der Geschmack nach Bittermandel und Marzipan gebe dem Schnaps eine gewisse Schwere. „Gleichzeitig ist er aber auch so fruchtig“, erklärt sie versiert. Hört und sieht man die Destillatkönigin über das Brennen reden, scheint die Unsicherheit vom Frühjahr verflogen. Das Brennen ist für sie zur Selbstverständlichkeit geworden. „Es ist eine Familientradition, die führe ich weiter“, sagt sie entschlossen. Im Herbst 2019 beginnt sie einen Lehrgang zur Fachkraft für Brennereiwesen in Weinsberg.

Mit gerade einmal 22 Jahren hat die junge Frau klare Vorstellungen. Sie wirkt selbstständig. Sicherlich auch, weil sie früh den Verlust ihrer Mutter verkraften musste. Diese nahm sich das Leben, als Vera vier Jahre alt war. Mit kräftiger Stimme erzählt sie von dieser Tragödie, um das sie nie ein Geheimnis gemacht habe. Vera Bullinger ist eine starke junge Frau, die anpackt und sich nicht auf der Krone auf ihrem Kopf ausruht. Herzlich, aufrichtig und vor allem natürlich – so lernt man die Destillatkönigin kennen.