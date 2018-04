Gesang Mehr als ein halbes Jahrhundert im Chor

Braunsbach / SWP

Kürzlich hat der Liederkranz Geislingen bei seiner Mitgliederversammlung im Gasthaus Adler sechs Sänger geehrt. Gerda Messerschmidt, Inge Lober, Elsbeth Lober und Bernd Lober erhielten für 30 Jahre Mitgliedschaft jeweils eine Urkunde sowie eine Brosche des Chorverbands Region Kocher. Marianne Baumann wurde für 50 Jahre und Helga Welz für 60 Jahre Singen im Liederkranz Geislingen geehrt. Die Urkunde und Ehrenbrosche wird den Jubilarinnen beim Chorverband-Ehrentag an diesem Sonntag in Untermünkheim verliehen.

Mitwirken in Braunsbach

Bei der Versammlung blickte der Verein auch auf das erfolgreiche vergangene Jahr zurück. Im Anschluss an die Berichte und die Kassenprüfung gab es durch Gemeinderat Manfred Leu die Entlastung für den Vorstand. Ein Ausblick auf wichtige Termine, wie beispielsweise das Mitwirken beim 150-Jahr-Jubiläum des Liederkranzes Braunsbach am 5. Mai, folgte. Auch das Kinderchorkonzert Ende Mai und das Sommerfest am 11. und 12. August hat der Liederkranz Geislingen schon fest im Blick.