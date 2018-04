Vellberg Gerhard Mayr beerbt Marion Moll

Vellberg / privat

Die Mitglieder des Gesangvereins Talheim haben bei ihrer Hauptversammlung Gerhard Mayr zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Die Vorsitzende Marion Moll stellte sich bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Talheim nicht mehr zur Wahl. Gerhard Mayr wurde von den Mitgliedern einstimmig zu deren Nachfolger bestimmt. Bürgermeisterin Ute Zoll bedauerte Molls Entscheidung – bezeichnete sie als großen Verlust für den Verein.

In ihrem letzten Bericht lobte die scheidende Vorsitzende die Spontanität der Talheimer Sänger: So traten sie im vergangenen Jahr kurzfristig beim Gemeindefest auf. Bei der 20. Ausgabe des Backofenfests waren wieder einmal alle fleißig am Werk. Moll hob besonders hervor, dass nicht nur die Auftritte toll waren, sondern auch das gesellige Beieinander im Anschluss.

Sie bedankte sich bei allen und sagte: „Der Verein muss bestehen bleiben.“ Sie blicke auf wundervolle und tolle Zeiten zurück, die auch von Problemen und aufreibenden Zeiten durchwachsen gewesen seien. Gerhard Mayr hoffte, die Lücke, die Moll hinterlasse, füllen zu können. Er wünschte sich, dass diese weiterhin begleitend dem Verein treu bleibe. Er ernannte sie zum Ehrenmitglied, überreichte ihr eine Urkunde sowie ein Geschenk mit einem Druck der drei Märchen, die in der gemeinsamen Zeit der Vorstandschaft mit Ellen Lehr aufgeführt wurden.

Bei den Ehrungen wurden Wolfgang Seeßle mit der silbernen Ehrennadel und einer Urkunde für 40 Jahre als aktiver Sänger ausgezeichnet, Erika Weller für 20 Jahre. Willi Friedrich und Roland Preis erhielten eine Ehrung für 20 Jahre als passive Mitglieder. Das Finale bildete eine Bildpräsentation, die Klaus Ernst zusammengestellt hatte.