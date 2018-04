Schulverband Martin Blessing neuer Chef

Ilshofen/Wolpertshausen / swp

„Eine gut ausgestattete Schule ist die Wurzel guter Bildung“, dies war das Motto von Roland Wurmthaler in seiner Funktion als Vorsitzender des Nachbarschaftsschulverbands (NSV) – ein Amt, das er seit 1986 bekleidete. Denn als er damals zum Bürgermeister der Stadt Ilshofen gewählt wurde, wurde er kurz darauf auch Vorsitzender des Nachbarschaftsschulverbandes. In der vergangenen Verbandssitzung wurde Martin Blessing, der neue Bürgermeister der Stadt Ilshofen, zum Nachfolger gewählt.

32 Jahre lang hat Roland Wurmthaler den Verband geleitet und geprägt und viel in Angriff genommen. Das ländliche Bildungszentrum heute ist mit dem von vor 32 Jahren kaum zu vergleichen: Die Schule wurde zweimal erweitert und auch der Grundschulbau erhielt einen Anbau.

Im guten Miteinander der Verbandsgemeinden konnte in den letzten Jahren das Großprojekt Schulsanierung und der Bau eines Schülerhauses mit Mensa in Angriff genommen werden: Es hatte einen Kostenumfang von etwa sieben Millionen Euro, die von 2010 bis 2017 investiert wurden.

Dank für die Arbeit

Mit dem Bürgermeisteramt in Ilshofen gab Wurmthaler nun auch den Vorsitz im NSV auf. Sein Stellvertreter Jürgen Silberzahn, Bürgermeister der Gemeinde Wolpertshausen, bedankte sich auch im Namen seiner Kollegen bei Roland Wurmthaler für die jahrelange sehr gute Zusammenarbeit und verabschiedete ihn in den wohlverdienten Ruhestand.

Info Der Nachbarschaftsschulverband Ilshofener Ebene (NSV) ist Schulträger der Hermann-Merz-Schule (Grundschule, Werkrealschule und Realschule) und der Maria-Montessori-Schule in Ilshofen. Der Verband wurde vor 51 Jahren von der Stadt Ilshofen und den später eingegliederten Gemeinden Eckartshausen, Obersteinach und Unteraspach und der Gemeinde Wolpertshausen gegründet. 1973 kam die Gemeinde Braunsbach dazu. Die Stadt Vellberg war zunächst nur als Rechtsnachfolgerin der früher selbstständigen Gemeinde Großaltdorf an der Realschule beteiligt. Seit 1998 ist die Stadt Vellberg an der Realschule und Maria-Montessori-Schule beteiligt.