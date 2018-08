Bewegung Marathon durch den Wald

Oberrot / swp

Der Rottal-Wandermarathon wird von den Naturparkführern Walter Hieber und Prof. Dr. Manfred Krautter veranstaltet. Nach zwei erfolgreichen Mühlen-Wandermarathons ist der Waldmeister-Wandermaratahon dieses Jahr zu Gast in der jüngsten Mitgliedskommune des Schwäbischen Waldes, in Oberrot. Ausgestattet mit GPX-Daten fürs Navi, einem Freigetränk und einer Karte mit Streckenverlauf können verschiedene Routen erwandert werden. Wie es sich für einen Marathon gehört, können die Wanderer wählen zwischen einer Tour von 42 Kilometern Länge und einem Halbmarathon mit 21 Kilometern. Für Familien mit Kindern wird eine Rundtour mit elf Kilometern ausgewiesen. Der Start ist beim Rathaus in Oberrot zwischen 8 und 12 Uhr möglich. Die Rückkehr (registriert) bis spätestens 19 Uhr.

Info Anmeldung unter Angabe der gewünschten Streckenlänge unter info@waldentdecker.de oder 0 71 82 / 93 56 97.