Amtsgericht Mann gibt sich als Polizist aus

Schwäbisch Hall / Eleonore Heydel

Unverschämt und unverfroren hat ein 37-jähriger „Stalker“ im letzten Frühjahr eine Krankenschwester aus Rosengarten schwer belästigt. Der Mann wurde jetzt vor dem Haller Amtsgericht mit Handschellen vorgeführt. Zu einem ersten Termin im Januar dieses Jahres war er nicht erschienen. Mit Haftbefehl gesucht, wurde er Ende Februar an seinem neuen Wohnort in Wilhelmshaven festgenommen.

Dass er aus dem Gefängnis kommt, sieht man dem gepflegten Brillenträger mit schmalem Oberlippenbärtchen nicht an. Abgestimmt trägt er maritime Farben: ein blau-weiß gestreiftes Poloshirt mit langem Arm zu einer leichten Jeans mit blau-weißen Turnschuhen. Der ledige Mann ist gelernter Maurer, hat aber jahrelang als LKW-Fahrer gearbeitet. Dass er von Crailsheim nach Wilhelmshaven umgezogen ist, erklärt er mit den Worten: „Ich wollte einfach ans Meer.“

Vielleicht hat er gehofft, durch seinen Umzug an die Nordsee seinem Strafverfahren wegen „Nachstellung“ entgehen zu können. Seit Januar letzten Jahres hatte er sein Opfer, das er nur vom Sehen kannte, mit Anrufen bombardiert. Er stellte sich ihr am Telefon zunächst als „Uwe“ vor, dann als „Thomas“. Er sagte Sätze wie: „Darf ich heute Abend deine Brüste streicheln?“ und griff in seiner Wortwahl auch obszön unter die Gürtellinie.

Einmal klingelte er bei seinem Opfer an der Haustür und verlangte: „Öffnen Sie die Tür – hier steht Polizei!“ Die Frau erkannte ihn an seiner Stimme und reagierte nicht. Dann gab es wieder neue Anrufe: „Hast du jetzt Zeit? – ich komme vorbei!“

Im Mai ließ er die Frau auch an ihrem Arbeitsplatz nicht in Ruhe. Er meldete sich im Sekretariat ihres Arbeitgebers mit den Worten: „Hier Polizei Aalen!“ Eine Fangschaltung der Haller Kripo machte dem Spuk Ende Mai ein Ende.

Die betroffene 42-jährige Krankenschwester war im vergangenen Frühjahr angesichts der massiven Belästigung zunehmend ängstlicher geworden. Sie schaffte sich zur eigenen Sicherheit Pfefferspray an. Sie weihte ihre beiden Kinder ein und schloss die Rollläden ihrer Wohnung. Die alleinerziehende Mutter sagt als Zeugin: „Ich hatte immer wieder etwas Panik.“

Während die schlanke gutaussehende Frau den Verlauf der Stalker-Affäre schildert, blickt der Angeklagte verlegen nach unten. Er gibt zu Protokoll: „Ich gebe es zu und bereue es auch.“ Weil er nicht nur Stalker war, sondern auch vorgespiegelt hat, Polizist zu sein, liegt neben „Nachstellung“ auch ein Vergehen der „Amtsanmaßung“ vor.

Wie von Rechtsreferendarin Vera Steigerwald als Vertreterin der Staatsanwaltschaft gefordert, entscheidet Richter Jens Brunkhorst auf eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen. Angesichts dessen, dass der Angeklagte in Wilhelmshaven von Hartz IV lebt, setzt Brunkhorst pro Tagessatz nur 12 Euro an. Der Haftbefehl wird aufgehoben, der Mann kommt frei.

Die Geldstrafe von 1200 Euro kann der Angeklagte in Raten abstottern. Er habe gute Aussicht, berichtet er, bei einem friesischen Logistikunternehmen als Staplerfahrer arbeiten zu können. Auch privat sieht der 37-Jährige seine Zukunft eher rosig. Auf seinem linken Handrücken trägt er zwei tätowierte, innen mit Buchstaben versehene Herzen. Er berichtet: „Ich hab jetzt momentan eine Freundin. Mit der will ich alt werden und eine Familie gründen.“