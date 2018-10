Apropos Man muss nicht alles glauben

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Bernd Raffelhüschen rauschte über die Besucher seines Vortrags in der Haller Bausparkasse hinweg. Zunächst trug der Professor im Ton der Überzeugung weit verbreitete Vorurteile vor. Dabei riss er die Augen weit auf und nickte zufrieden. Dann nahm er die vermeintlichen Erkenntnisse genüsslich auseinander. Eine Immobilienblase entsteht – falsch. Bald stehen Häuser und Wohnungen leer, die Preise brechen ein ­– falsch. Die Rente ist sicher – falsch. Und wer ist für die Krisen-Nachrichten verantwortlich? Die Presse. Es stimmt schon, wir Journalisten müssen nicht über jedes Stöckchen springen, das uns hingehalten wird. Oft werden Nachrichten aus der Wissenschaft aufgegriffen. Damit ist die Presse freilich nicht aus dem Schneider. Journalisten dürfen nicht alles glauben.

Volkswagen kündigt großzügige Regelungen an, um die hinters Licht geführten Dieselfahrer zumindest teilweise zu entschädigen. Das ist das Mindeste, was die Automobilhersteller jetzt anbieten müssen. Es ist doch klar, dass die in Aussicht gestellten Prämien keine Almosen sind. Sie ersetzen allenfalls einen Teil des Schadens. Dieser wurde von den Herstellern verursacht, nicht von den Kunden. Die Autokonzerne haben nicht nur die Abgasreinigung an den Dieselautos lange verbockt, sondern auch das Krisenmanagement.