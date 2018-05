Schaden Maistreiche: Kosten für die Kommunen

Untermünkheim / Elisabeth Schweikert

Wie in anderen Gemeinden auch, wurde in Untermünkheim-Kupfer ein Zebrastreifen aufgemalt. Bürgermeister Christoph Maschke will mit Blick auf Wiederholungstäter folgenden Hinweis geben: Wer einen Fußgängerüberweg auf die Fahrbahn aufbringen will, solle wasserlösliche Farbe verwenden, damit der Bauhof diesen in kurzer Zeit mit wenig Kosten entfernen kann. Zebrastreifen, die mit Fassadenfarbe aufgebracht werden, müssten abgeflammt werden. „Das Geld würde ich lieber in einen Kindergarten oder die Schule investieren“, sagt Maschke. Geschmunzelt habe er über den Streich gleichwohl.