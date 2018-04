Entwicklungshilfe Mais macht heiß

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Das Wort „Entwicklungshilfe“ schätzt Daniel Pohl in Zusammenhang mit seiner Arbeit gar nicht: „Wir bieten vielmehr Entwicklungszusammenarbeit an“, unterstreicht der Haller-Agraringenieur, der für den Entwicklungsdienst Christliche Fachkräfte International (CFI) in Stuttgart tätig ist. Die Partner in den sogenannten Entwicklungsländern seien Auftraggeber, mit denen er und seine Kollegen auf Augenhöhe kooperierten.

Gemeinsam mit der Ndejje Universiät nahe der ugandischen Hauptstadt Kampala erhielt die Organisation im Rahmen des Innovationspreises für Klima und Umwelt (IKU) des Bundesumweltministeriums und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie nun den Sonderpreis für Innovation und biologische Vielfalt. Zu den mehr als hundert Mitbewerbern gehörten weltweit agierende Großkonzerne, darum sind Pohl und seine Kollegen auf die Auszeichnung ganz besonders stolz. Zusammen mit afrikanischen Studenten und Forschern der Universität entwickelten sie eine Methode, entkörnte Mais­spindeln in Briketts zu verwandeln, die in Sachen Energieeffizienz und Kostenfaktor mit Holzkohle problemlos konkurrieren können.

Brennstoff war bislang Abfall

„In Uganda haben etwa 80 Prozent der Bevölkerung keinen Zugang zum Stromnetz“, beschreibt Pohl die Ausgangslage, „darum sind die meisten Menschen auf das Kochen mit Holzkohle angewiesen.“ Der Verbrauch sei gigantisch und sei ein Grund für den massiven Rückgang der Wälder. Andererseits baue Uganda derzeit etwa 2,7 Millionen Tonnen Mais an, der dort ein Grundnahrungsmittel darstelle. Die leeren Spindeln hätten an sich keinen nennenswerten Brennwert und seien bislang einfach als Abfall verrottet. Am neu gegründeten »Energy Research Centre« werden Maisspindeln nun zu Holzkohle pyrolysiert, gemahlen, mit Holzkohleresten und Melasse vermischt und schließlich zu Briketts gepresst und getrocknet. „Das Verfahren kann ab sofort von Kleinunternehmern umgesetzt werden“, beschreibt Pohl einen weiteren entscheidenden Vorteil, „man benötigt dafür keine hochtechnologisierte Ausstattung.“

Ermutigende Entwicklung

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist für ihn viel mehr als nur ein abgenutzter Begriff: „Unsere Projekte sollen nicht einschlafen, wenn unsere Mitarbeiter wieder weg sind.“ Das sei unter anderem in Äthiopien bereits vorbildlich gelungen: Vor 20 Jahren zeigten die christlichen Fachkräfte den Hochlandbauern den Anbau von Obst, Gemüse und Heilkräutern. Zudem wurde die Einrichtung einer Schule angestoßen. Bei einem Besuch sah der Haller Agraringenieur erst vor kurzem, dass sich beide Projekte prächtig entwickelt haben. „Es ist sehr ermutigend, dass das alles ohne uns weiterläuft.“

Geflügelhaltung, Handwerkstechniken, biologische Landwirtschaft: Die christlichen Fachkräfte bringen Wissen und Hoffnung in die ärmsten Länder der Welt. „Die Menschen dort durchleben politisch und wirtschaftlich extrem schwierige Perioden“, sagt Pohl, „durch Leid und Kriege geht indigine Erfahrung verloren, und ebenso die Motivation, etwas zu ändern, weil es aussichtslos erscheint.“ Der massenhafte Landaufkauf durch Großkonzerne, die dort die Kontrolle ausübten, sei ein ernstes Problem. „Darum ist es enorm wichtig, die einzelnen Landwirte zu unterstützen.“ Ihm sei bewusst, dass so auch „die Schatztruhen der Räuber“ gefüllt würden. Aber es gehe, aller Widrigkeiten zum Trotz, etwas voran. Bei einem Netzwerktreffen, an dem unter anderem der Botschafter und ein ehemaliger Minister von Ruanda teilnahmen, habe er den Eindruck gewonnen, das in dem von Korruption gebeutelten Land eine positive Entwicklung stattfände. Um noch mehr bewegen zu können, seien versierte Mitarbeiter hochwillkommen. Zu 50 Prozent werde der Verein staatlich finanziert, die andere Hälfte der benötigten Gelder komme über Spenden zusammen. Darum würden überdies dringend „mutige Investoren“ gesucht.