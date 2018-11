Freizeit Mainhardter Sportler feiern ihre Erfolge

Mainhardt / swp

Das letzte Wochenende war für die VfL-Akteure ein toller Jahresabschluss, schreibt der VfL. So hatte er mit den verschiedenen Abteilungen mal wieder tolle Erfolge zu verzeichnen, teilt der Verein weiter mit. Neben einem deutschen Meister im Karate konnte sich auch die erste Fußballmannschaft Aktive den Aufstieg in die Bezirksliga sichern. Schon am Samstagabend traf man sich zum traditionellen Schlachtplattenessen im Vereinsheim. Bei bester Laune und geselligen Runden wurde gefeiert. Der Festausschuss bedankt sich beim Küchenteam, durch dessen Wirken alle Gäste vorzüglich versorgt wurden.

Am Sonntagnachmittag führte dann der Vorsitzende Gerhard Seibold in der vollbesetzten Waldhalle durch das bunte Programm, und jede Gruppe hatte sich unter dem Motto „Fasching“ etwas Originelles ausgedacht. Bei den Vorführungen der Jazztanzgruppen, über das Mutter-­­Kind-Turnen bis hin zu den erfahrenen Turnerinnen sowie Karate ­zeigten viele Sportler und Sportlerinnen ihr Können aus den vielen Übungsstunden. Ob als wilde ­Tiere im Dschungel, Aladin, ­Blumenmädchen, als Hühner oder in einer anderen Verkleidung, das Motto wurde ideenreich und mit viel Spaß umgesetzt. Die sportlichen Ambitionen zeigten sich auch bei den erfolgreichen Sportabzeichen der Erwachsenen mit sechs Mal Gold und zwei Mal Silber sowie bei der Jugend mit fünf Mal Gold und zwei Mal Silber. Spitzenreiter hierbei ist Günter Blind mit 35 Sportabzeichen sowie der besonderen Leistung 60 Jahre aktiver Tischtennisspieler.

Eine weitere Ehrung durch Joseph Singer, den Vorsitzenden des Sportkreises Schwäbisch Hall, ging an Heide Nemtschik für 20 Jahre Leiterin der Herzsportgruppe beim VfL. Die Karateabteilung wurde für ihr 40-jähriges Bestehen geehrt. All dies war nur möglich durch die super Organisation des Festausschusses mit allen fleißigen Helfern und Helferinnen, mit den vielen Kuchenspenden und den Unterstützern und Sponsoren des VfL, heißt es in der Pressemitteilung weiter.