Albverein Mainhardter geben sich familiär

Mainhardt /

Bei der Jahreshauptversammlung der Mainhardter Albverein-Ortsgruppe freute sich der Vorsitzende Helmut Fischer über den voll besetzten Saal im Gasthaus Löwen im Stock. Mit 323 Mitgliedern gehören die Mainhardter auch weiterhin zu den größten Ortsgruppen im Hohenloher Gau. Der hohe Mitgliederstand könne schon über viele Jahre gehalten werden.

Viele Mitglieder halten dem Schwäbischen Albverein in ­Mainhardt seit vielen Jahren die Treue und wurden in der ­Versammlung geehrt. Als besondere Auszeichnung erhielten der zweite Vor­sitzende Claus Scheu sowie der wegen eines Reha-Aufenthalts nicht anwesende Manfred Nagel das silberne Ehrenzeichen.

Über die vielen Aktivitäten und Veranstaltungen im vergangenen Jahr berichteten die Fachwarte sowie die zuständigen Betreuer und Übungsleiter. Neben den üblichen Sonntagswanderungen und mehrtägigen Wanderfahrten gibt es besondere Angebote wie die „Freigängergruppe“, die einmal im Monat unterwegs ist und dabei auch Besichtigungen und Museumsbesuche unternimmt. Auch die Gruppe der „Muckies“, Paare und Singles, ist regelmäßig unterwegs. Eine starke Gruppe sind die Montagswanderer. In diesem Fall sind es überwiegend Senioren, die einmal im Monat montags wandern und einkehren.

Seit jetzt 30 Jahren wird beim Mainhardter Albverein ununterbrochen erfolgreiche Jugend- und Familienarbeit betrieben. Damit dies weiterhin so bleibt, starten die Mainhardter in diesem Jahr wieder mit Angeboten speziell für junge Familien. Im zehnten Jahr ist jetzt die Tai-Chi-Gruppe angekommen, die mit Jürgen Gehrung einmal in der Woche diese chinesische Bewegungskunst übt. Im Bereich Kultur finden jedes Jahr die Mundartbühne im Café Schoch sowie ein Konzert in der Waldhalle statt.

Für das 39. Backofenfest im oberen Klingenhof bedankte sich Fischer bei den Familien Fleisch, Stettner und Garske. Neben den Albvereinswegen werden auch die Gemeindewege mit insgesamt 190 Kilometer Strecke von den Albvereinsmitgliedern betreut. Auch in Sachen Naturschutz ist jedes Jahr viel los: Mäheinsätze auf den Orchideenwiesen, Nistkastenpflege, Enthüllung der Info-Tafel beim Limes-Biotop. Dazu kommen die Beteiligung am Tag des offenen Denkmals im Felsenkeller und vieles mehr.

Nach den Kassenberichten, dem Bericht der Kassenprüferinnen und der Entlastung wurden Bilder aus dem zurückliegenden Wanderjahr gezeigt. Tags darauf trafen sich mehr als 30 Mitglieder der Ortsgruppe bei herrlichem Sonnenschein zur Wanderung bei Oppenweiler.