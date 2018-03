Infrastruktur Mainhardt trinkt Heimatwasser

Mainhardt / Maya Peters

In der Wasseraufbereitung Mainhardt am Wasserturm Hohenstraßen plätschert es leise. „Alles aus der Heimat“, weiß Wassermeister Manfred Wulle. Lang ist er nicht, der Weg des Wassers bis zum Hahn in den Haushalten. „Wir versorgen uns zu 100 Prozent mit Wasser aus Mainhardt und kaufen nichts dazu“, betont Bürgermeister Damian Komor mit Stolz. Dröhnen und Rattern ertönt in diesem Moment, Schieber klacken. „Nicht erschrecken“, warnt Wulle. Offenbar wurde Wasser verbraucht. Das System setzt den Aufarbeitungskreislauf wieder in Gang, um den Pegelstand zu halten.

Vier Tiefbrunnen erschlossen

Derzeit seien vier Tiefbrunnen und zehn Trinkwasserquellen erschlossen, der Dachsbachbrunnen komme noch in diesem Jahr wieder ans Netz, so Wulle. „Die Tiefbrunnen sind teils 30 Meter tief und von stets gleicher Wasserqualität“, erläutert er. Die Quellen mit Oberflächenwasser wie in Ammertsweiler, Geißelhardt und Mainhardt hingegen werden bei Starkregen oft vom Netz genommen. Denn dann trüben sie leicht ein. Auch schwanken sie im Gegensatz zu den Tiefbrunnen in Menge und Qualität. „Das Wegnehmen entscheiden wir nach Wetterbericht und Erfahrung“, so Wulle. Er ist gemeinsam mit Wassermeister Willi Läpple seit etwa 15 Jahren für die Versorgung der Mainhardter mit Trinkwasser zuständig.

Schutzgebiete ausgewiesen

Wo genau die Quellen sind, erkennt man beim Spazierengehen nur am „Dübel“. So nennt er die Abdeckungen darüber. Darunter befindet sich die Brunnstube oder Quellfassung. Um das Grund-, Quell- und Oberflächenwasser gegen Verunreinigungen zu schützen, werden im Einzugsbereich der Wasserfassungen von den Unteren Wasserbehörden Wasserschutzgebiete ausgewiesen. Die Landbewirtschaftung ist in diesen Bereichen zum Schutz des Grundwassers eingeschränkt.

Doch wie kommt das kostbare Nass von den Quellen in die Haushalte? Zunächst wird das Rohwasser nach Hohenstraßen in die moderne Wasseraufbereitung gepumpt. Für die Entnahme selbst gibt es wasserrechtliche Genehmigungen vom Landratsamt. 400 Kubikmeter Wasser warten auf ihren Weg durch eine der beiden Filterstraßen. Augenscheinlich ist es sehr sauber, doch erfüllt es die Trinkwasservorgaben noch nicht.

Zunächst werden dem Rohwasser Flockungsmittel und Ozon zugesetzt. Dann wird es in Kesseln mit Quarzsand und Aktivkohle gefiltert. Grobe Verschmutzungen werden gebunden und bleiben in den Filtern hängen. Diese werden von den Wassermeistern regelmäßig ausgewaschen. Anschließend kommt im Voroxidator noch Chlordioxid zur Desinfektion hinzu, und das Trinkwasser fließt in die Reinwasserkammer, bevor es hoch in den Wasserturm gepumpt wird. Ein leichter Schwimmbadduft liegt in der Luft. Kristallklar warten in zwei Kammern insgesamt 1400 Kubikmeter Wasser auf ihren Verbrauch. „Das riecht später in den Haushalten nicht mehr“, weiß Wulle.

Die Wasserqualität wird fortlaufend automatisiert gemessen, weswegen es stets leise plätschert. Verunreinigungen werden sofort aufgespürt. „Am Auslauf des Wasserturms prüfen wir täglich zusätzlich, obwohl das die Anlage auch misst“, so Wulle. Das mehrteilige Alarmsystem werde fast nur bei Stromausfall ausgelöst – damit die Pumpen von den Experten wieder zum Laufen gebracht werden.

Noch ist der neue Wasserturm nicht in Betrieb genommen, doch die Arbeiten sind fast abgeschlossen. „Dadurch, dass er zehn Meter höher ist als der alte, ist der Druck um etwa ein Bar höher“, so Komor. Zur Regulation des Wasserdrucks für die Siedlungen müssten deshalb zunächst in den Siedlungen Druckmindererschächte gebaut werden. Auch die Verrohrung und Verkabelung liefen im Hintergrund. Der neue Turm wird zukünftig 400 Kubikmeter Reinwasser bevorraten. „Das reicht für einen halben Tag“, weiß Wulle. Derzeit sind es nur 120 Kubikmeter.

Noch uralte Gussleitungen

Braunes Wasser gebe es seit dem Einbau der Filteranlagen vor etwa zehn Jahren nicht mehr. „Außer wir haben einen Rohrbruch“, so Wulle. Dann könne das kurzzeitig sein. Rohrbrüche träten besonders nach dem Winter auf, so auch vergangene Woche in Hütten. Teils lägen noch uralte, ma­rode Gussleitungen unter der Erde. Das Problem werde aber angegangen, verspricht Komor. Die Förderbescheide vom Land zur Sanierung seien abschlägig beschieden worden, dann müsse das die Gemeinde in Hütten und im Rottal selbst stemmen.

In Mainhardt gibt es auch kleine private Wasserverbände wie in Ziegelbronn, Frohnfalls, Streithag oder Dürrnast. „Die sind komplett auf sich gestellt und haben die gleichen Vorgaben wie wir bei der Wasserversorgung“, erläutert Bürgermeister Komor.