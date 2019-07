Aqua Römer schließt seinen Standort in Göppingen. Das Unternehmen verlagert im nächsten Jahr die Logistik, 2021 dann auch die Verwaltung nach Mainhardt.

Die Quellen in Mainhardt wurden vor 24 Jahren neu erschlossen. Seitdem wird das Mineralwasser, das aus ihnen sprudelt, auch vermarktet. Inzwischen werden dort jährlich rund 130 Millionen Flaschen von der Aqua Römer GmbH & Co. KG abgefüllt. Schon bald wird Mainhardt für das Unternehmen von noch größerer Bedeutung sein. Aqua Römer löst seinen Standort Göppingen-­Jebenhausen auf. Dann werden in Mainhardt nicht nur Mineralwasser und andere alkoholfreie Getränke abgefüllt, dann wird das Unternehmen auch von dort geleitet.

Vorgesehen ist, die Produktion in Jebenhausen auslaufen zu lassen, bis zum kommenden Jahr die Logistik in Mainhardt zu konzentrieren und bis 2021 auch die Verwaltung dorthin zu verlagern.

Die Nachricht von der Standortschließung sorgte in den zurückliegenden Tagen für erhebliches Aufsehen in Göppingen. Das Unternehmen ist dort seit Jahrzehnten verwurzelt. Am Montag vor einer Woche informierte die Unternehmensleitung die Mitarbeiter über die bevorstehenden Schritte. Am Montag gingen die Beschäftigten mit Unterstützung der Gewerkschaft auf die Straße. Sie wollen den Standort Göppingen erhalten.

Doch an der Schließung und Verlegung werden die jüngsten Proteste wohl nichts ändern. Mit-Geschäftsführerin Nadja Ohlendorf erklärt, warum sich das Management gegen Göppingen und für Mainhardt entschieden hat: Seit Jahren liefen hohe Verluste auf. Immer wieder müssten die Gesellschafter Geld nachschießen, um den Betrieb in Göppingen aufrechtzuerhalten. Nadja Ohlendorf und ihr Geschäftsführer-Kollege Andreas F. Schubert versichern, sie hätten alle Alternativen intensiv geprüft. „Eine Fortführung der Produktion in Göppingen macht wirtschaftlich leider keinen Sinn mehr“, schreiben die Geschäftsführer in einer Pressemitteilung.

In Mainhardt gibt es viel mehr Wasser als in Göppingen

Am dortigen Standort fehle die Perspektive. Es ließen sich in Göppingen 15 Millionen Füllungen im Jahr umsetzen. In Göppingen-Jebenhausen sprudeln 40 bis 45 Millionen Liter Wasser im Jahr aus dem Boden, in Mainhardt sind es um die 136 Millionen Liter.

„Damit sind uns Grenzen gesetzt. Wir haben das nicht leichtfertig entschieden“, macht Nadja Ohlendorf deutlich. Die Wassermenge im Göppinger Teilort sei viel zu wenig, um den Discountern, die in den vergangenen Jahren massiv in den Markt gedrängt sind, die Stirn zu bieten, argumentiert die Geschäftsführerin. Unter diesen Umständen sei es nicht vorstellbar, das nötige Wachstum über eine drei- oder viermal so große Produktion zu erreichen. Der Markt wachse im Jahr lediglich um ein bis anderthalb Prozent.

Anders seien die Perspektiven in Mainhardt. Dort habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren vier Abfülllinien aufgebaut. Mit diesen ließen sich jährlich rund 130 Millionen Flaschen füllen.

