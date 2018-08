Würth Elektronik Magische Marke in greifbarer Nähe

hst/flu

Erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz eingeplant sind bei der Würth-Elektronik-Gruppe im laufenden Jahr. Mit einem Wachstum von 14 Prozent im ersten Halbjahr zählt der Teilkonzern mit aktuell knapp 8500 Mitarbeitern zu den wachstumsstärksten Bereichen der Würth-Gruppe. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 923,5 Millionen Euro. Die Milliarde ist also in greifbarere Nähe.

Der von Jürgen Klohe und Jörg Murawski geleitete Geschäftsbereich gilt als Exot – nicht nur, weil das Unternehmen im Kern ein Produzent ist und kein Händler, sondern auch wegen der Produkte, die keineswegs Handwerker als Kernzielgruppe haben.

Langer Atem

Auch die Investitionszyklen dauern wesentlich länger als in den meisten anderen Würth-Bereichen: Wer im Elektronik-Geschäft erfolgreich sein möchte, braucht einen langen Atem – so wie Klohe und Murawski: Als er in den 90er-Jahren die Verantwortung übernahm, habe Würth Elektronik weniger als 100 Mitarbeiter gehabt, erinnert sich Murawski. Nach der ein oder anderen Durststrecke liefen die Geschäfte aber mittlerweile in allen Bereichen bestens.

Elektronikbauteile in allen Farben und Formen sind das Metier der Waldenburger Eisos-Gruppe, die im vergangenen Jahr 650,4 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet hat. Letztes Jahr wuchs der Eisos-Umsatz um fast 100 Millionen Euro.

„Weltweit gesehen sind wir im Elektronikmarkt noch klein“, sagt Murawski. Ins Geschäft mit Kondensatoren ist das Unternehmen eben erst eingestiegen. Magengrimmen machten ihm und Klohe bestenfalls die Zölle: „Das ist ein Drama. Aber es betrifft alle Wettbewerber.“

159,4 Millionen Euro setzte die Niedernhaller Sparte CBT mit Leiterplatten für Nischenanwendungen um. Etwa 1100 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in Niedernhall, Rot am See, Schopfheim und in Indien. Die Nachwehen des Großbrands Ende 2014 hat die Leiterplattensparte im vergangenen Jahr mit einem Wachstumssprung um 22 Prozent hinter sich gelassen.

Mit der Twinstretch-flex-Leiterplatte, die im Juni mit dem IHK-Forschungstransferpreis ausgezeichnet wurde, wollen die Hohenloher auch neue Märkte in der Medizintechnik angehen. Im ersten Halbjahr lag das Wachstum der CBT bei 13 Prozent.

Die im Gewerbegebiet in Niedernhall-Waldzimmern angesiedelte Sparte ICS kombiniert Leiterplatten und Bauteile zu Systemen, die etwa als Leistungselektroniken bei Nutzfahrzeugen eingesetzt werden. Mit einem Umsatz von 72,2 Millionen Euro war dieser Bereich im letzten Jahr zwar der Kleinste, in den vergangenen Monaten zugleich aber der Wachstumsstärkste: Im ersten Halbjahr 2018 legte der Umsatz um 21 Prozent zu.

Nachdem zurzeit die Eisos-Logistik erweitert wird, deuten Klohe und Murawski für Waldzimmern die nächste Investition an: Dort geht es inzwischen räumlich ziemlich eng zu, und mittelfristig soll ICS auch inhaltlich aus der Nische herauswachsen.

Intensiverer Austausch

Die Marke Würth Elektronik ist eine Klammer, welche die drei Sparten zusammenhält. Aber sie soll nicht die einzige sein: Murawski und Klohe forcieren den Austausch zwischen den Bereichen und stellen fest, dass sie mehr voneinander lernen können, als es auf den ersten Blick scheint.

„Gerade dadurch, dass die Geschäftsmodelle so unterschiedlich sind, entsteht ein enormer Ideenpool“, sagt Jürgen Klohe. Zum Beispiel, wenn die ICS-Leute per Elektromobilität aus der Nische herausfahren: Neben Baumaschinenherstellern gehört auch Tesla zu den Kunden. Die Leiterplatten-Experten bei CBT sind wiederum Spezialisten für Industrie 4.0, ergänzt Murawski. Auch sie sind gefragt.