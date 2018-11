Mainhardt / swp

Der Märchenabend in der Kulturscheune Riegenhof am morgigen Freitag beginnt um 20 Uhr. Diana Monson erzählt Märchen für Erwachsene, an der Harfe begleitet von Anne Scheffler. Der Veranstalter verspricht einen entspannten, besinnlichen, aber auch humorvollen Abend.