Revue Männerhungrig und pärchenallergisch

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Das Thema des aktuellen Programms von Widerhall sind die Männer. Die, nach denen frau sich sehnt; die, die nix können, aber spülen; die, die einen als Ehemann genervt haben und aus Versehen ins Küchenmesser gefallen sind. „Männersuche“ lautet der Titel der Revue, die die drei Frauen und ihr Pianist Martin Nowak im voll besetzten Büschlerkeller präsentieren.

Der erste Anblick der Amateurkünstlerinnen ist ein vermeintlich trauriger. Da stehen sie, in Schwarz gekleidet, mit Nylonsöckchen in Pumps und einer Handtasche schützend vor dem Bauch, und singen zu der Melodie von Leonard Cohen in ihren eigenen Worten „Hallelujah – er muss gehen!“ Dabei ziehen sie nacheinander eine Mordwaffe, in Knallorange angemalt, aus ihrer Handtasche: eine Pistole, mit der aus Versehen auf den Ehemann geschossen wurde; eine Zange, mit der ganz unbemerkt das Bremskabel durchgeschnitten wurde und ein Küchenmesser, in das der Gatte gefallen ist. Selber schuld – warum sagt er auch, das Essen seiner Mutter schmecke besser?

Schwarzer Humor

Widerhall nehmen sich bekannte Lieder, vornehmlich aus den 20er- und 30er-Jahren, vor, zu denen Patricia Reutter neue Texte schreibt: Margot Werners „So ein Mann, so ein Mann“ bekommt ein „was zieh ich bloß an“ dazugedichtet. Frank Sinatras „My Way“ wird zur Hymne an den Mann, der nix kann, außer eins: „Mensch, kann der spüühlen!“ Auch den Klassiker „Something Stupid“ versehen sie mit einer Tirade eigener Sätze, die das Publikum mit Lachern quittiert. Der Hit von Frank Sinatra und seiner Tochter Nancy endet mit schwarzem Humor und der Zeile: „I mog di ni, nur du mi.“

Mit kleinen Details verändern die drei Frauen von Lied zu Lied ihre Erscheinung. Mit Federboa, Schürze, Pantoffeln, Sonnenbrille und Strohhut wechseln sie die Rollen – und bleiben doch immer eins: männerhungrig. Und pärchenallergisch, wie sie im Song „Pärchenallergie“ von Annett Louisan glaubwürdig rüberbringen. Mit jedem Lied wird ihre Sing- und Spielfreude größer, das Publikum johlt.

Dagmar Esser, Lisa Missy und Patricia Reutter, die seit 2007 zusammen einmal jährlich mit sechs bis sieben Auftritten ihre Fans erfreuen, sind gute Sängerinnen, wenn auch nicht mit Gänsehautstimmen ausgestattet. Hin und wieder vergessen sie auch die nächste Textzeile. Das macht aber nichts. Weil sie darüber lachen können. Als das Programm nach anderthalb Stunden endet, singen ein paar Besucherinnen einfach auf der Damentoilette weiter: „Auf ins Leben!“ zu Cohens „Hallelujah“-Melodie.



Info Weitere Termine online unter

widerhall.net.