Wohnraum  Lücke im Solpark wird mit sieben Gebäuden geschlossen

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Einst standen die ehemaligen Kasernen der Amerikaner recht einsam in der Landschaft. Dann kam die Wiedervereinigung. Nach dem Abzug der Soldaten vor 25 Jahren entstand Wohnraum für Zugezogene. Der Straßenzug war isoliert vom Rest der Siedlung. Nun werden die letzten Flächen zwischen „Im Hardt“ und dem „Dr.-Henryk-Fenigstein-Weg“ bebaut. Der Haller Gemeinderat votierte einstimmig dafür. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Das könnte man in Anlehnung an die historische Situation des Quartiers denken, das erst nach dem Ende des Kalten Krieges für die zivile Nutzung geöffnet werden konnte.

Die Nachfrage nach Grundstücken sei groß. „Aktuell sind bei der Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (HGE) circa 400 Interessenten für Bauplätze registriert, davon entfallen etwa 240 auf das Baugebiet Lang­äcker in Bibersfeld“, berichtet Baubürgermeister Peter Klink. Er ist zusammen mit Klaus Lindenmeyer Geschäftsführer des städtischen Tochterunternehmens, das Land kauft, Straßen sowie Kanäle anlegt und die Grundstücke dann an Bauherren verkauft. Diese sogenannte Erschließung ist für zwei Häuser schon geschehen. Die beiden Wohngebäude, die aktuell realisiert werden, liegen neben dem jüngsten Bebauungsplanverfahren im Solpark. Die beiden Bauplätze wurden bereits im Sommer 2017 verkauft.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gibt es zusätzlich sieben Baufelder. Es können vier Einzelhäuser und drei Geschosswohnungsbauten errichtet werden. „Je nach Anzahl und Größe der Wohnungen entsteht Platz für etwa 80 Personen“, sagt Klink auf Nachfrage. Verkauft sei von diesen neuen Baugrundstücken im Solpark noch keines. Die Erschließung soll im Frühjahr 2019 beginnen, parallel dazu die Vermarktung. Was entsteht dort? In der Begründung zum Bebauungsplan steht unter „städtebauliches und bauleitplanerisches Ziel: Auf der ... östlichen Seite, soll verdichtetes, kostengünstiges Wohnen mit oberirdischer Parkierung ermöglicht werden“. Kurz gesagt: Es entsteht bezahlbarer, neuer Wohnraum in einer bestehenden Siedlung.

Gebiete wachsen zusammen

Ist die Fläche zugebaut, schließt sich die Lücke zwischen „Im Hardt“ und dem „D-H-F-Weg“ – wie der „Dr.-Henryk-Fenigstein-­Weg“ unter Polizisten genannt wird. Einst mussten die Ordnungshüter dort häufiger ausrücken, um Streit zu schlichten. Doch die Einsätze in dem einstigen Brennpunkt des Solparks hätten stark nachgelassen, ist aus den Reihen der Polizisten zu hören.

Die Planer wollen mit einer direkten Verbindung zum neuen Baugebiet Sonnenrain eine Durchmischung von Bevölkerungsstrukturen erreichen. Im größten Neubaugebiet Halls wachsen derzeit schon einige Häuser in Richtung Himmel.