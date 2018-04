Solpark Logistikzentrum wächst zügig

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Arbeiter installieren die großen Rolltore, über die Ende des Jahres Waren angeliefert und abgefahren werden. An einem anderen Eingangstor steht gestern Vormittag der Liefer-Lkw eines Sanitärausstatters. Der Rohbau der Optima-Erweiterung im Haller Solpark ist längst abgeschlossen. „Wir liegen exakt im Zeitplan“, sagt Heiko Funk. Der Geschäftsführer der Optima Materials Management GmbH geht davon aus, dass das automatische Kleinteilelager, das Herzstück des Logistikzentrums, im zweiten Halbjahr in die Testphase gehen kann. Im Dezember dann soll der Betrieb aufgenommen werden.

Stadt verkauft die Fläche

„Wir haben alle Reserveflächen verbraucht, wir benötigen enorm viel Platz“, hatte Hans Bühler, der geschäftsführende Gesellschafter der Optima-Gruppe, schon beim Spatenstich im zurückliegenden Jahr betont. Sein Unternehmen erwarb die Fläche, auf der das Logistikzentrum am Entstehen ist – vom bestehenden Standort von Optima-Pharma entlang der Ostumfahrung fast bis hin zum ehemaligen Hubschrauberhangar von der Stadt.

Im Westen wird montiert

Bei Optima haben sich die Bereiche Materialwirtschaft und Logistik in den vergangenen Jahren im Osten und Westen der Stadt getrennt voneinander entwickelt. Mit der Fertigstellung des Logistikzentrums sollen die beiden Komplexe zusammengeführt werden. Der Logistikbereich im Westen soll aufgegeben werden, auf den freien Flächen werden künftig Maschinen montiert, machte Hans Bühler bei der Grundsteinlegung deutlich.

Der neue Komplex für Logistik und Materialwirtschaft im Osten wird 6000 Quadratmeter groß, die Büroflächen 1000 Quadratmeter. Später soll zwischen dem Logistikzentrum und Optima-Pharma auch noch eine neue Unternehmenszentrale entstehen. Dort werden diejenigen Abteilungen einziehen, die für alle Optima-Gesellschaften arbeiten, wie die Buchhaltung.

Wenn im Juli die neuen Büros fertig sind, sollen sie gleich bezogen werden, erklärt Geschäftsführer Heiko Funk. So lange sind einige Optima-Mitarbeiter noch in der Solarfabrik eingemietet. Am dortigen Gebäude in der Alfred-Leikam-Straße ist schon vor längerer Zeit der Schriftzug von Manz entfernt worden. Aus der Manz CIGS Technology GmbH ist die Nice Solar Energy geworden.

Nice weltweit führend

Die chinesischen Partner bezahlten Manz einen Kaufpreis in Höhe von 50 Millionen Euro. Mit dem neuen Gemeinschaftsunternehmen Nice PV Research sei die Grundlage für eine einzigartige Unternehmung als weltweit führende Forschungseinrichtung im Bereich der CIGS-Dünnschicht-Technologie gelegt worden, schreibt Manz in einer Mitteilung. Nice PV Research habe vor einem Jahr planmäßig den Forschungsbetrieb aufgenommen. Ziel des Joint Ventures ist, die Weiterentwicklung der CIGS-Technologie zu beschleunigen, um damit Potenziale für eine weitere Steigerung des Wirkungsgrades zu heben und die Herstellungskosten weiter zu senken.

Nach wie vor ist es für Optima von Bedeutung, die etwa 150 Meter lange Otto-Hahn-Straße in ihr Werksgelände zu integrieren, damit der interne Warenverkehr vom Lager zur Produktion nicht auf die öffentliche Straße muss. Dieses Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.