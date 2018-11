Gemeinderat Linke Liste will sich zur Wahl im Mai stellen

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Mitglieder der Partei, aber auch Parteilose, trafen sich am Montagabend, um über die Kommunalwahlen 2019 zu beraten. Das Ergebnis: Eine „linke Liste“ wurde gegründet, berichtet Cedric Schiele. „Nach dem Scheitern einer Zusammenarbeit der Linken mit der bunten Liste von Damiana Koch, gibt es nun wohl doch eine linke Liste.“ Stadträtin Damiana Koch, die aus der Fraktion der Grünen austrat, und nun fraktionslos ist, will mit einer eigenen Liste antreten. „Wir haben bereits einige Kandidaten gewonnen“, sagt der kommunalpolitische Sprecher der Linken, Cedric Schiele. Er betont, dass die Liste auch für Bürger ohne Parteibuch, die an „progressiver, linker Politik“ interessiert seien, offenstehe. Die Partei Die Linke tritt auch zur Kreistagswahl an. Erfüllt sie alle Voraussetzungen (so müssen 50 Unterstützerunterschriften gesammelt werden), wäre ein Antritt bei der Gemeinderatswahl in Hall der erste in der Geschichte der Linken. tob