Freilichtspiele Lindgrens Buben üben Späße

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Obwohl die Temperaturen zuweilen noch an den Winter erinnern, stehen bei den Freilichtspielen Hall die Zeichen längst auf Sommer. Ganz konkret: Am Montag haben die ersten Proben für die 93. Spielzeit begonnen. Unter der Leitung von Regisseurin Eva Veiders trafen sich die Beteiligten des Kinder- und Familienstücks „Karlsson vom Dach“ zur ersten gemeinsamen Leseprobe.

Der Astrid-Lindgren-Klassiker feiert nämlich bereits am Samstag, 28. April, um 15 Uhr in der Haalhalle Premiere. Dort wird derzeit die Zuschauertribüne aus der Winterspielzeit umgebaut und quasi familienstücktauglich angepasst. Bis zum 19. August wird das Stück insgesamt 37-mal gespielt – sowohl vormittags für Kindergärten und Schulen als auch an den Wochenenden für Familien.

Regisseurin Veiders kennt Hall

Regisseurin Eva Veiders hat die Freilichtspiele Hall bereits im Sommer 2017 kennengelernt: Damals betreute sie als Dramaturgin die Produktionen „Die Wahlverwandtschaften“ und „Pinocchio“ im Theaterzelt sowie „Don Camillo und Peppone“ auf der Großen Treppe. Nun freut sie sich auf die Inszenierung des Familienstücks: „Karlsson vom Dach ist eine unglaublich tolle, freche Figur. Er bringt Lillebror auf unkonventionelle Weise bei, dass es nicht immer darum geht, brav und wohlerzogen zu sein. Und sein unerschütterlicher Glaube an sich selbst sowie seine außergewöhnliche Einstellung zur Welt sind einfach entwaffnend.“

In Astrid Lindgrens Theaterstück fliegt Karlsson vom Dach eines Tages plötzlich durchs Dachfenster des kleinen Lillebror und stiftet den Jungen zu allerhand Abenteuer an: Eine Dampfmaschine wird zum Explodieren gebracht, und Einbrecher werden ebenso in die Flucht geschlagen wie der lästige Freund von Lillebrors großer Schwester oder Frau Bock, das missmutige Kindermädchen des Jungen.

Die Titelrolle übernimmt der Schauspieler Marko Werner, der zuletzt auch in Kinder- und Jugendtheaterproduktionen in Frankreich, Irland und Italien auf der Bühne stand, teilen die Freilichtspiele mit. Als anfangs schüchterner Lillebror, der immer mehr Selbstvertrauen erlangt, ist der junge David Kryzsteczko zu erleben, der vor wenigen Monaten seine Ausbildung an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg abgeschlossen hat. In weiteren Rollen sind Christin Wehner, Josepha Grünberg und Andreas Entner zu sehen. Letzterer ist in Hall von zahlreichen Freilichtspiele-Produktionen, etwa in den Theaterspaziergängen und jüngst im Kinderstück „Abenteuer im Kühlschrank“ sowie als Theaterpädagoge bekannt.

Die Proben und die Premiere des Familienstücks sind heuer einen Monat früher angesetzt als sonst. „Das liegt daran, dass wir durch den Bau des Neuen Globes keine zweite Spielstätte zur Verfügung haben und die Haalhalle, in der ‚Karlsson vom Dach‘ stattfindet, im Mai und Juni unbedingt für die Proben unserer Produktionen ‚Wilhelm Tell‘ und ‚Saturday Night Fever‘ benötigen“, sagt Freilichtspiele-­Intendant Christian Doll.

Nach der Premiere am 28. April und drei Vormittagsvorstellungen Anfang Mai ist „Karlsson vom Dach“ wieder ab 1. Juli zu sehen. „Die Premiere ist schon fast ausverkauft und auch für die ersten Vormittagsvorstellungen haben sich zahlreiche Schulen und Kindergärten angemeldet“, weiß Doll. Der Vorverkauf fürs Kinderstück laufe gut: Bisher seien mehr als 2500 Karten für „Karlsson vom Dach“ gebucht worden. Zudem sind Schauspieler Andreas Entner und Theaterscout Michael Szutta rund 100-mal mit ihren Vorbereitungs-Workshops in Schulklassen und Kindergärten zu Gast.

Generalproben kommen wieder

Auf der Treppe vor St. Michael wird die Spielzeit am 9. Juni mit der Premiere von Schillers „Wilhelm Tell“ eröffnet. Regie führt Intendant Doll, der auch das nun erneut eingeplante Format des Theaterspaziergangs in Szene setzen wird. Auch die öffentlichen Generalproben vor den Treppen-Premieren sind wieder auf den Spielplan zurückgekehrt. Zu den drei Neuproduktionen auf der Treppe gesellt sich eine Wiederaufnahme: „Don Camillo und Peppone“ hat im Sommer 2017 rund 14 600 Zuschauer angelockt und kehrt ab 21. Juni für sieben Vorstellungen zurück.