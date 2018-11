Jazz Liebliche Sounds – aber nicht kitschig

Schwäbisch Hall / Hans Kumpf

Eigentlich gilt der Posaunist Markus Geiselhart als Spezialist für Großgruppierungen. Enormes Aufsehen erregte sein ausgefeiltes Projekt, das er dem allzu früh verstorbenen Amerikaner Don Ellis (1934–1978), Protagonist der Vierteltontrompete und von komplizierten Metren, widmete. Der 1977 in Stuttgart geborene Musiker hat sich, nach seinem Studium in Würzburg, nun Wien zur neuen Wohn- und Wirkungsstätte auserkoren, wo der Jazzorchesterchef an der Musik-Universität kompetent Big-Band-Leitung unterrichtet.

Die Bühne der – von ihm sehr bewunderten – Hospitalkirche bot und bietet aber Aktionsraum eigentlich nur für kleinere Formationen. So engagierten Jazzclub und Kulturbüro Geiselhart mit einer schlagzeuglosen Minibesetzung: Gitarrist Martin Koller und Kontrabassist Stefan Thaler sind autochthone Österreicher. Die diversen Elektroapparate benötigten schließlich auch noch Platz.

In der ersten Hälfte zelebrierte das Trio – bis auf die knallige Komposition „You Dig It“ des belgischen Arrangeurs Francy Boland (1929–2005) – ausschließlich Werke aus eigener Feder von weitgehend friedlichem und lieblichem Charakter, ohne im Kitsch zu versumpfen. Dissonant Clusterhaftes und Mikrotonales wurden dabei nicht verschmäht, fein dosiert die Dynamik.

Interferenztöne und Plunger

Schon bei der unbegleiteten Introduktion des gemeinschaftlich konzipierten Openers „Bild Nr. 1“ erinnerte Geiselhart rein klanglich an den hessischen Posaunenweltmeister Albert Mangelsdorff (1928–2005): Auch Geiselhart praktiziert gerne ausgiebig multiphone Interferenztöne, die durch gleichzeitiges Blasen und Singen ins Instrument erzeugt werden. Dazu handhabte er noch einen aus dunkelrotem Gummimaterial bestehenden Plunger-­Dämpfer, sozusagen einen Abflussstampfer ohne Stiel. Dies alles birgt künstlerischen Stil.

Mit „Ant Steps On An Elephant’s Toy“ integriert Geiselhart eine original Mangelsdorff-Komposition in sein Repertoire. Doch Geiselhart/Koller/Thaler begnügen sich keinesfalls als imitatorische Coverband. Das perfektionierte Dreierteam drückt „fremden“ Titeln seinen ganz eigenen Stempel auf. Akustisch und elektronisch Generiertes verschmelzen hier zu einer Einheit. Gehörigen Anteil daran hat Martin Koller mit seinen Effektgeräten. So vermag er ein Gitarrensolo auch mal im Sound einer indischen Sitar zu gestalten oder zuweilen popmusikalisch zu quengeln. Prall Akkordisches und herausgepickte „Single note“-Technik wechseln einander ab.

Zupfend, schlagend und mit dem Bogen streichend bildet Stefan Thaler am korpulenten Bass sozusagen einen ruhigen Mittelpunkt, kann aber auch – hinter dem Steg agierend – neutönerisch wie die Tieftonsaitenvirtuosen Fernando Grillo und Wolfgang Güttler ganz unorthodox geräuschhaft klingen.

Aus „In A Silent Way“ des österreichischen „Weather Report“-Keyboarders Joe Zawinul (1932–2007) entwickelt Geiselhart mit seinen beiden Mitstreitern eine stimmungsvolle Hochgebirgsmusik: Verhallendes Alphorngebläse samt Naturtonreihe lassen grüßen. Nicht minder eigenständig verfährt das Ensemble mit dem besinnlich flehenden Titel „Peace“ des gefeierten Hard-Bop-Veteranen Horace Silver (1928–2014).

Allenthalben ein Lob der Langsamkeit nebst Zentraltönigkeit als harmonischem Anker, doch die fällige Zugabe „Bild Nr. 2“ wartete dann rasant mit Rockrhythmischem auf. Auch wenn an dem kurzweiligen Konzertabend etliche markante Stücke verstorbener Jazz-Heroen vereinnahmt wurden – die Neu-Interpretationen verströmten ihren ganz besonderen Reiz. Bedauerlich freilich, dass sich weniger als drei Dutzend Besucher zu dem einmaligen Event eingefunden hatten. Quantität und Qualität finden im Kultursektor eben nicht unbedingt zu einer Übereinstimmung.