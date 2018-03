Prüfungen Lieber schrittweise lernen

Hall / Von Natalie Jost und Janina Nagy

Mathe kann ich nicht, Fremdsprachen sind überflüssig und Physik brauche ich nach der Schule sowieso nie mehr.“ Auf Aussagen wie diese stößt man bei Schülern oft. Woher kommt jedoch der Frust, den scheinbar so viele mit dem Lernen verbinden?

Oft liegt das Problem nicht bei den Fähigkeiten des Schülers selbst, sondern an einer falschen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. „Ich werde das sowieso nie verstehen“, scheint die Grundeinstellung vieler Kinder und Jugendlicher, besonders in ihren „Hassfächern“ zu sein.

Diese Überlegung ist jedoch schlichtweg falsch. Jeder, der interessiert ist, ist auch dazu in der Lage, den Stoff in der Schule zu verstehen – vorausgesetzt es findet sich jemand, der die Fähigkeit, aber auch die Bereitschaft mitbringt, geduldig und verständlich zu erklären. Oft fehlt es lediglich an der Verdeutlichung der Zusammenhänge unterschiedlicher Themen. Die Folge: Die Schüler lernen auswendig, verstehen es aber nicht.

Beispiele suchen

Gerade mit den Gesetzmäßigkeiten der Naturwissenschaften werden wir jeden Tag konfrontiert. Das Herunterbrechen komplizierter Zusammenhänge auf bekannte Alltagssituationen wäre hier keine besondere Schwierigkeit. Aufgrund eigener Erlebnisse ließe sich vieles selbst erschließen. Eine weniger abstrakte Erklärungsweise kann dazu beitragen, den Stoff besser nachzuvollziehen, und durch lebensnahe Beispiele werden komplizierte ­Zusammenhänge plötzlich verständlich. Bleibt dieser Schritt jedoch aufgrund mangelnder Bemühungen oder auch Zeitdruck aus, bereitet das Lernen Mühe und Frust – die Motivation fehlt und das Interesse schwindet nur so dahin.

Es fällt uns leichter, Neues mit Dingen zu verknüpfen, die wir bereits kennen. Aufgrund individueller Lebenserfahrungen sind daher verschiedene Erklärungsversuche einfacher nachzuvollziehen als andere. Möglicherweise ist allein durch eine andere Formulierung plötzlich alles ganz klar. Ein weit verbreiteter Fehler beim Lernen ist das stupide geistesabwesende Durchlesen und Wiederholen des zu lernenden Stoffs. Besser ist es bereits, sich wichtige Stellen durch Unterstreichen und Markieren hervorzuheben und bewusst zu versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen. Hier kann auch das Schreiben von Zusammenfassungen helfen. Wer den Stoff auch noch mit persönlichen Erlebnissen verknüpfen kann, macht alles richtig. Grundsätzlich gilt: lieber verstehen als auswendig lernen.

Musik hilft manchen

Manchmal, wie beim Vokabellernen, kommt man nicht ums Auswendiglernen herum. Auch hier gibt es Tricks, um sich die Arbeit zu erleichtern. So macht zum Beispiel die richtige Zeiteinteilung einen großen Unterschied: lieber an vier Tagen vor dem Test je 15 Minuten pauken als eine Stunde am Tag davor. Das Wiederholen mit Pausen hilft dabei, das Gelernte besser zu behalten, ist jedoch nicht mit mehr Zeitaufwand verbunden. Wer früh dran ist, erzielt somit bessere Ergebnisse in insgesamt kürzerer Zeit.

Auch sogenannte „Eselsbrücken“, wie zum Beispiel Merksätze, bei denen jeder Anfangsbuchstabe eine bestimmte Bedeutung hat, können der Erinnerung auf die Sprünge helfen.

Manchen kann auch Musik beim Lernen helfen, auf viele Personen wirkt sie jedoch ablenkend. Grundsätzlich stören vor allem Lieder mit Texten.