Liebe lässt sich durch die Blume sagen

Der Wonnemonat Mai ist einer der schönsten des Jahres. Wenn die Sonne jetzt scheint, dann oft von einem makellosen, tiefblauen Himmel und die meisten Pflanzen haben nun ihre Hauptblütezeit. Als gäbe es damit nicht schon genug gute Gründe, einem lieben Menschen Blumen zu schenken, kommt mit dem Mai auch der Muttertag.

Natürlich sind Mütter heute daran gewöhnt, dass man nicht nur an einem Sonntag im Mai an sie denkt. Trotzdem freuen sie sich an diesem Tag ganz besonders über einen Blumenstrauß – zum Beispiel aus Pfingstrosen. Ohne Dornen hat sie ihre ganz besondere Symbolkraft: Im Christentum steht sie als „Marienrose“ für Geborgenheit und mütterliche Liebe. In Asien wiederum war die Pfingstrose lange Zeit nur einer gehobenen Schicht vorbehalten, hier verheißt sie Glück und Reichtum.

Pfingstrosen sorgen mit ihren fülligen, farbenfrohen Blüten immer für Aufsehen, ob als großer Strauß, zusammen mit anderen Blüten oder als Solitär. Auch ihre Ausdauer ist beeindruckend: Chinesische Pfingstrosen bleiben in der Vase bis zu zehn Tage schön, Bauernpfingstrosen etwas kürzer. Täglich frisches Wasser und regelmäßiges schräges Anschneiden unterstützen die Haltbarkeit. Zur Saison finden sich die herrlichsten Exemplare im Fachhandel.

Wer die Pflanze im Garten hat, kann sie auch gut selbst schneiden. Die schönsten Blüten gibt es, wenn jeder Stiel nur eine einzelne große Knospe trägt. Sie sollte auf leichten Druck etwas nachgeben und bereits Farbe annehmen. Bei zu früh geschnittenen Stielen besteht das Risiko, dass sich die Knospen nicht öffnen, zu spät geerntete sind dagegen schneller verblüht. Tipp: Wenn die Pfingstrosen fast verblüht sind oder zu schwer für die Stiele werden, können sie auch schwimmend inszeniert werden: Einfach die Blüte kurz abschneiden und in eine mit Wasser gefüllte, flache Schale legen. So erfreuen sie jede Mutter auch noch lange über den Muttertag hinaus. Denn „das Äußere einer Pflanze ist nur die Hälfte der Wirklichkeit“, philosophierte bereits Johann Wolfgang Goethe.