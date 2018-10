Rößler-Museum Letzte Führungen sind gratis

Untermünkheim / swp

Ein letztes Mal in diesem Jahr werden am kommenden Sonntag Einzelbesucher die Gelegenheit haben, kostenlos an Führungen durch das Rößler-Museum teilzunehmen. Diese beginnen um 14.30 und um 15.30 Uhr. Dabei wird sich Museumsvorstand Karl-Heinz Wüstner um die Gäste kümmern. Er gibt einen Überblick über die Besonderheiten der Möbel aus der Untermünkheimer Rößler-Werkstatt und weiteren Untermünkheimer Werkstätten. Er erklärt, dass noch eine Vielzahl anderer guter Möbelschreiner im gesamten Hohenloher Raum tätig war. Wüstner zeigt, wo sich deren bedeutende Werkstätten befanden und wie sich deren Möbel in ihrer Bemalung voneinander unterscheiden. Damit erhalten die Besucher einen Einblick in die Wohnkultur des 18. und 19. Jahrhunderts im ländlichen Hohenlohe.

Zudem können die von Hobbykünstlern handgefertigten Segelschiffe betrachtet werden, deren Vorbilder vor mehr als 300 Jahren den Atlantik überquerten. Zum einen handelt es sich um ein Großmodell der „Mayflower“, die Pilgerväter von England nach Amerika brachte, und um einen englischen Schnellsegler. Letzterer wird zum Verkauf angeboten.

Info In der Winterpause sind für Gruppenführungen Anmeldungen erforderlich unter 07 91 / 97 08 70. www.roessler-museum.de.