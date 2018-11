Literatur Lesung in der Kunsthalle Würth

Maya Peters

So habe ich es selbst erlebt“, berichtet Uwe Timm von den Veränderungen von heute auf morgen, von den Tagen im Mai 1945. Da wurden aus brüllenden Männern in Uniform, die die Hacken zusammenschlugen, plötzlich zahme Gesellen, die die Gosse fegten, so seine frühen Kindheitserinnerungen. Diese finden auch in seinem Roman „Ikarien“ Platz. „Ihm entgegen kam Adolf Andersen, an diesem Frühlingstag nicht in brauner Uniform und glänzenden Schaftstiefeln, sondern in unauffälligem Grün, grün, grün, grün sind alle meine Kleider, auch hob er nicht, wie gestern noch, den Arm, rief nicht Heil, nein, er zog den Hut, grüßte übertrieben freundlich nach rechts und links“.

Professor Dorothee Kimmich aus Tübingen betont im voll besetzten Haller Adolf-Würth-Saal: „Timm ist stets dem Besonderen im Alltäglichen auf der Spur, er spürt den Verwerfungen der Geschichte nach“. Die Lesung ist zugleich der Auftakt der Poetik-Dozentur Tübingen.

„Er lebt. Ich bin Zeuge. Er hat überlebt“, berichtet Timm anfangs von einem geistig behinderten Kind, das während der nationalsozialistischen Zeit versteckt wurde und kein Opfer der NS-Euthanasie wurde. „Hätten die Nachbarn geschwiegen, wenn es jüdisch gewesen wäre?“, stellt der Erzähler im Roman in den Raum. Dabei beschreibt er dessen Lebensfreude gekonnt. „Er lief durch die Straße und lachte und rief etwas und tanzte, ein wenig tapsig, aber es war ein Tanz, und er klatschte in die Hände.“

Ein gelungener Einstieg in eine komplexe Geschichte, bei der Adolf Ploetz im Mittelpunkt steht. „Der Mann war 1936 im Gespräch für den Friedensnobelpreis. Fachmann für die Eugenik und Begründer der Rassenhygiene“, so Timm über den 1940 verstorbenen Großvater seiner Frau. Man merkt allein an Timms gewählten Ausschnitten, wie vielschichtig das Thema ist, das ein Jahrhundert zurückliegt und im rund 500 Seiten starken Roman zusammengefasst ist. Der Titel lehnt sich an ein frühsozialistisches Romanwerk von 1840 an, in dem Étienne Cabet „Ikarien“ als Utopie einer gleichen Gesellschaft beschrieb.

Durch die Augen der Soldaten

Man merkt, dass Timm über Jahrzehnte bis in die Tiefe recherchiert hat, weit über das allgemeine Geschichtswissen hinaus. Die Erkenntnisse lässt er retrospektiv Ploetz‘ früheren Weggefährten Wagner dem amerikanischen Besatzungsoffizier Michael Hansen erzählen. Zugleich malt er ein differenziertes Bild der Zeit ab April 1945 durch die Augen des Soldaten mit deutschen Wurzeln. Es ist geprägt von Beobachtungen und Gerüchen, eben vom „Alltäglichen“, in dem Timm als Literat so stark ist.

Hansens Erlebnisse im materiell und moralisch zerstörten Deutschland machen ihn zum Zeugen der Zäsur, die die deutsche Geschichte so geprägt hat. „Friede“ sei mit tropfender weißer Farbe auf die Wand geschrieben worden, beschreibt dieser im Tagebuch. „Als weine das Wort“. Hunger und Not sind ebenso allgegenwärtig wie Jazz, Alkohol und Sex. „Ich trage bis heute Jeans“, konstatiert der 78-jährige Schriftsteller mit einer gewissen Bockigkeit und erzählt von Auseinandersetzungen mit seinem Vater um amerikanische Kultur.

Dann liest er weiter aus Hansens Tagebuch, formuliert die Scham bei der Beobachtung, dass ein Beinamputierter sich nach dessen nachlässig weggeworfener, halbgerauchter Zigarette bückt. Es sind treffende Beobachtungen zwischen Ruinen und zugleich ein schwerer Geschichtsstoff. Uwe Timm erntet nach der einstündigen Lesung langanhaltenden Applaus.