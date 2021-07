In alter Manier finden nun nach der langen Corona-Pause im Gailsbacher Pahl-Museum wieder Veranstaltungen statt. So auch am vergangenen Sonntag die Lesung „Phantasien über Künste“ mit Christine Häussler als Rahmenprogramm zur Gastausstellung „natur-nah“. Es sei auch ihr erster Auftritt nach rund eineinhalb Jahrenbetont sie.

„Es ist eine schöne Mischung, die Spannung bringt, neugierig macht und passt“, erläutert die Schauspielerin ...