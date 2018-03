Sanierung Leitstelle soll erneuert werden

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

Der Landkreis hat eine gemeinsame Leitstelle für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in gemeinsamer Trägerschaft, wozu der Kreis per Feuerwehrgesetz verpflichtet ist. Die Technik müsse nach fünf Jahren erneuert werden, und ein Umbau des Gebäudes in der Steinbacher Straße in Hall sei geplant, erläutert der Erste Landesbeamte Michael Knaus im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen.

„Leider funktioniert derzeit die Alarmierung von Wehren der Nachbarkommunen technisch nicht. Von dort könnten wir im Ernstfall Hilfe bekommen“, bemängelt Damian Komor. Der CDU-Kreisrat fragt nach, ob die Technik der Leitstelle nicht gleich so verändert werden könnte, dass das funktioniert. „Es liegt nicht primär an der Technik, sondern es ist vor allem ein organisatorisches Problem“, antwortet Bernd Appel vom beauftragten Planungsunternehmen Accellonet. Er macht deutlich, dass jeder erst mal für seine Leitstelle zuständig sei. Knaus ergänzt, dass es klare Zuständigkeiten brauche.

Umbau des Gebäudes

Kreisrat Roland Wurmthaler (Freie) erinnert daran, dass vor ein paar Jahren eine neue Leitstellentechnik eingeführt worden sei und fragt: „Gibt es keine Möglichkeit, Kosten zu vermeiden?“ Das sei wie in einem Büro, wo die Technik auch alle Jahre erneuert werden müsste, antwortet Appel. Er nennt Sicherheitsgründe. Es müsse Schutz in Form von Firewalls und Virenscannern auf dem neuesten Stand geben.

Für den Umbau des Gebäudes hat das Deutsche Rote Kreuz als Träger der Leitstelle einen Plan vorgelegt. Es werde ein weiterer Abfrageplatz installiert, ein neuer Serverraum eingerichtet. Der Serverraum entspreche nicht mehr den technischen und baulichen Anforderungen. Zudem sei aus gesetzlichen Gründen eine Doppelbesetzung der Leitstelle rund um die Uhr erforderlich. Errechnete Gesamtkosten: 421 875 Euro. Fördermittel von Land und Krankenkassen werden erwartet. Der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen stimmt einstimmig zu, das Geld überplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Letztlich entscheidet der Kreistag.